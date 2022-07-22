WBO приняла решение по Головкину

Всемирная боксерская организация (WBO) включила Геннадия Головкина в рейтинг второго среднего веса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Сейчас GGG занимает второе место в рейтинге. Также в топ-3 входят британцы Зак Паркер (лидер) и Джон Райдер (третье место). Абсолютным чемпионом в этом весе является ближайший соперник Головкина Сауль Канело Альварес.



Еще один казахстанец, Айдос Ербосынулы, в этом рейтинге занимает 12-е место. Он утратил четыре позиции.



17 сентября Головкин и Канело проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.



Ербосынулы ранее выступил спарринг-партнером Канело.



Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Его команда ведет переговоры о бое с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе кубинцем Давидом Моррелом. Также сообщалось, что их поединок может не состояться.