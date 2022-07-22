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WBO приняла решение по Головкину

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:56
WBO приняла решение по Головкину
Фото: ©Vesti.kz, Турар Казангапов
Всемирная боксерская организация (WBO) включила Геннадия Головкина в рейтинг второго среднего веса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Сейчас GGG занимает второе место в рейтинге. Также в топ-3 входят британцы Зак Паркер (лидер) и Джон Райдер (третье место). Абсолютным чемпионом в этом весе является ближайший соперник Головкина Сауль Канело Альварес.

Еще один казахстанец, Айдос Ербосынулы, в этом рейтинге занимает 12-е место. Он утратил четыре позиции.

17 сентября Головкин и Канело проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Ербосынулы ранее выступил спарринг-партнером Канело.

Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года. Его команда ведет переговоры о бое с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе кубинцем Давидом Моррелом. Также сообщалось, что их поединок может не состояться.


Источник: Tengrinews.kz
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