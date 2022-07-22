Хоронить умерших можно будет по электронному уведомлению о смерти

Министерство национальной экономики подготовило дополнения в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, сообщает Zakon.kz.



В частности, дополнен пункт по захоронению умерших. Теперь родственникам, кроме бумажного свидетельства о смерти или медицинского свидетельства, можно предъявлять администрации кладбища уведомление о смерти, полученное через веб-портал электронного правительства.



Соответствующее дополнение вносится и в Журнал учета.



Так, предоставляются фамилия, имя, отчество умершего, ИИН, дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность, адрес близких родственников покойного, в случае отсутствия родственников адрес лица, производящего захоронение, либо наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес организации, производящей захоронение.