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Хоронить умерших можно будет по электронному уведомлению о смерти

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Хоронить умерших можно будет по электронному уведомлению о смерти
Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики подготовило дополнения в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнен пункт по захоронению умерших. Теперь родственникам, кроме бумажного свидетельства о смерти или медицинского свидетельства, можно предъявлять администрации кладбища уведомление о смерти, полученное через веб-портал электронного правительства.

Соответствующее дополнение вносится и в Журнал учета.

Так, предоставляются фамилия, имя, отчество умершего, ИИН, дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность, адрес близких родственников покойного, в случае отсутствия родственников адрес лица, производящего захоронение, либо наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес организации, производящей захоронение.


Источник: zakon.kz
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