Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев

В социальных сетях обсуждают необычную дорожную разметку, нанесенную на одной из улиц Караганды, передает Zakon.kz.Фото «пьяной» разметки появилось в одном из местных Instagram-пабликов.Жители Караганды не поняли, для чего местные власти нанесли такую разметку:«Бюджет распилили».«Чушь полная эта разметка».«Дурость за большие деньги!»«Каждый с ума по-своему сходит».«Я тоже против таких экспериментов».«В Караганде много глупостей по ПДД».«Прокуратура пусть проверит акимат и тех художников, кто нарисовал».Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат Караганды.- Данный вид разметки совместно с административной полицией мы нанесли в экспериментальных целях. В первую очередь это было сделано для привлечения внимания водителей и необходимости снижения скорости перед зеброй для предотвращения ДТП, наездов на пешеходов.Заведующий сектором пассажирского транспорта ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД Караганды», - рассказал Асыл Тулеубаев.- Как показывает практика европейских стран, такая разметка успешно себя зарекомендовала. Используется разметка нового типа «зиг-заг» в основном на загруженных дорогах и возле учебных заведений, – объяснил Асыл Тулеубаев.По его словам, «благодаря внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими в Караганде».В акимате Караганды уточнили, что данная разметка нанесена на пр. Республики – на отрезке от пр. Шахтеров до ул. Муканова.