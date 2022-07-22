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Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
Фото: отдел КХ, ПТ и АД Караганды
В социальных сетях обсуждают необычную дорожную разметку, нанесенную на одной из улиц Караганды, передает Zakon.kz.

Фото «пьяной» разметки появилось в одном из местных Instagram-пабликов.

Жители Караганды не поняли, для чего местные власти нанесли такую разметку:

«Бюджет распилили».

«Чушь полная эта разметка».

«Дурость за большие деньги!»

«Каждый с ума по-своему сходит».

«Я тоже против таких экспериментов».

«В Караганде много глупостей по ПДД».

«Прокуратура пусть проверит акимат и тех художников, кто нарисовал».

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в акимат Караганды.

- Данный вид разметки совместно с административной полицией мы нанесли в экспериментальных целях. В первую очередь это было сделано для привлечения внимания водителей и необходимости снижения скорости перед зеброй для предотвращения ДТП, наездов на пешеходов.Заведующий сектором пассажирского транспорта ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД Караганды», - рассказал Асыл Тулеубаев.



- Как показывает практика европейских стран, такая разметка успешно себя зарекомендовала. Используется разметка нового типа «зиг-заг» в основном на загруженных дорогах и возле учебных заведений, – объяснил Асыл Тулеубаев.

По его словам, «благодаря внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения наблюдается снижение количества ДТП с пострадавшими в Караганде».

В акимате Караганды уточнили, что данная разметка нанесена на пр. Республики – на отрезке от пр. Шахтеров до ул. Муканова.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 13:12
Какого....? Как можно "рисовать" то, чего нет в ПДД РК? Что там курят управленцы Караганды? Всех к психиатру, наркологу и в дурку!
 
 

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