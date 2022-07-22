Обнаженных людей на самокатах арестовали на 10 суток в Алматы

Полиция Алматы вычислила и привлекла к ответственности людей, катавшихся обнаженными на самокатах, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным пресс-службы Департамента полиции города, пара, катавшаяся без одежды, арестована.По данным местной полицейской службы, в специализированном межрайонном административном суде города Алматы состоялся процесс в отношении гражданки М. 1997 года рождения и гражданина Г. 2003 года рождения, которые без одежды и нижнего белья разъезжали по дорогам Алматы."Сотрудникам Управления полиции Бостандыкского района правонарушители были установлены и задержаны. Их непристойные действия квалифицированы по статье 434 КРКобАП – мелкое хулиганство. Материалы производства, согласно юрисдикции, направлены суд, решением которого молодые люди подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток каждый. Кроме того, следует отметить, что меры административного воздействия также приняты в отношении водителя автомашины "Мерседес", гражданина К., 1994 года рождения, нарушивший правила перевозки пассажиров (статья 593 часть 1 КРКобАП). Его пассажирка - гражданка А. из люка авто снимала езду обнаженных людей на свой сотовый телефон", - констатировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.