Атырау. 22 июля. КазТАГ - Задержан подозреваемый в избиении журналистки в Атырау, сообщает департамент полиции Атырауской области.



«19 июля около 09.30 в мкр. Жумыскер корреспонденту информационного портала «Дорожный контроль» Вертинской О.1983 года рождения были нанесены телесные повреждения. Подозреваемый 1999 года рождения был установлен и задержан», - говорится в сообщении в пятницу.



Проводится расследование по части 2 статьи 107 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РК.



Напомним, журналистка Ольга Вертинская получила угрозы касательно одной из фирм и после была жестоко избита в Атырау.