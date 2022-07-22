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Задержан подозреваемый в избиении журналистки в Атырау

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Задержан подозреваемый в избиении журналистки в Атырау
фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Атырау. 22 июля. КазТАГ - Задержан подозреваемый в избиении журналистки в Атырау, сообщает департамент полиции Атырауской области.

«19 июля около 09.30 в мкр. Жумыскер корреспонденту информационного портала «Дорожный контроль» Вертинской О.1983 года рождения были нанесены телесные повреждения. Подозреваемый 1999 года рождения был установлен и задержан», - говорится в сообщении в пятницу.

Проводится расследование по части 2 статьи 107 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РК.

Напомним, журналистка Ольга Вертинская получила угрозы касательно одной из фирм и после была жестоко избита в Атырау.


Источник: kaztag.kz
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