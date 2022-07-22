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Многодетного отца нашли мертвым на воинской службе в Семее

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Многодетного отца нашли мертвым на воинской службе в Семее
Фото: otyrar.kz
Родственники погибшего не верят в суицид и требуют независимой экспертизы

По официальной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Родственники погибшего не верят в то, что отец пятерых детей пошел на суицид по своей воле, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Otyrar.

Тело офицера Бакытжана Арипжанова, который проходил службу в воинской части противовоздушной обороны в Семее, предали земле. Он прослужил больше 10 лет. За эти годы из рядового офицера вырос до капитана. По словам родственников, мужчина сначала служил в Туркестанской области, затем перевелся в Семей. Как оказалось, Бакытжан хотел перевестись в Шымкент, но не успел.

«Были какие-то проблемы у него, поэтому он хотел перевестись на службу в Шымкент. Но не успел даже приехать», - говорит отец покойного Кулибек Арипжанов.

«Сам по жизни он был очень активным мужчиной. Он всегда был улыбчивым, старался поднять другим настроение. Даже если ссоришься с ним, он все равно будет улыбаться», - вспоминает родственник мужчины Амирхан Абенов.

За час до смерти Бакытжан Арипжанов по видеосвязи звонил сестре, пожелал трехлетней дочери доброго утра и положил телефон – сказал, что перезвонит позже. Потом прислал какое-то безэмоциональное сообщение, а затем отправил жене песню «Прощай». Родственники говорят, возможно, это было подстроено. В воинской части им рассказали, что Бакытжан взял у дежурного пистолет и выстрелил себе в голову.

«Сейчас возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Поэтому пока я не могу предоставить какую-либо другую информацию», - прокомментировал командир воинской части № 31767 Семея Айбол Утегенов.

Родственники погибшего требуют проведения дополнительной независимой судебно-медицинской экспертизы и всестороннего расследования всех обстоятельств.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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