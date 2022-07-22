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В каком случае в Казахстане могут вернуть Ashyq

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 16:29
В каком случае в Казахстане могут вернуть Ashyq
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В регионах, перешедших в "красную" зону по коронавирусу, будут использовать Ashyq, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае того или иного перехода. Но на сегодня только Нур-Султан находится в "желтой" зоне. В период, когда регион находится в "желтой" зоне, введение каких-то жестких ограничительных мероприятий с нагрузкой на бизнес не предусмотрено. Но в случае перехода в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq", - сообщила на брифинге СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Роза Кожапова.

По ее словам, ограничительные мероприятия предполагается вводить в два этапа.

"Но эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с национальной палатой предпринимателей. И решение будет приниматься по результатам рассмотрения на МВК", - заключила она.


Источник: Tengrinews.kz
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