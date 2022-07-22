В каком случае в Казахстане могут вернуть Ashyq

В регионах, перешедших в "красную" зону по коронавирусу, будут использовать Ashyq, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае того или иного перехода. Но на сегодня только Нур-Султан находится в "желтой" зоне. В период, когда регион находится в "желтой" зоне, введение каких-то жестких ограничительных мероприятий с нагрузкой на бизнес не предусмотрено. Но в случае перехода в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq", - сообщила на брифинге СЦК руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Роза Кожапова.



По ее словам, ограничительные мероприятия предполагается вводить в два этапа.



"Но эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с национальной палатой предпринимателей. И решение будет приниматься по результатам рассмотрения на МВК", - заключила она.