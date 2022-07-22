Что нельзя оставлять в автомобиле летом

Даже непродолжительная парковка на солнце грозит неприятностями и салону машины, и оставленным в нем вещам - и тем более пассажирам. Если не найти место в тени, то салон быстро нагревается до 60 градусов и выше. Что и кого нельзя оставлять в автомобиле в жаркий день, рассказали в HyperAuto, передает TengriMIX.



Дети и животные



Этот пункт кажется очевидным, но трагедии с оставленными в машинах детьми и животными случаются регулярно. Почему?



Вы планируете забежать в магазин и быстро вернуться, но случиться может что угодно: длинная очередь из-за неработающей кассы или проблемы с оплатой, неожиданная беседа с охранником или полицией. В конце концов, вам может внезапно стать плохо, и вас увезут на скорой - а машина останется стоять на солнце.



Правило здесь простое: никогда не оставлять детей и животных в автомобиле одних. Даже если уходите ненадолго - берите всех с собой. И заведите привычку окидывать салон взглядом перед уходом.



Вода и напитки



Держать под рукой воду или охлаждающие напитки - разумная идея. Но только если в машине есть охлаждаемый бокс. Просто поставить бутылку с водой в подстаканник или положить в бардачок бессмысленно: она нагреется почти мгновенно, а если пластик не очень качественный, то и приобретет соответствующий привкус.



Газировка и энергетик в жестяных банках на жаре вообще могут взорваться и испачкать весь салон. Безопасной можно считать стеклянную тару, но нагревается она столь же быстро.



Смартфоны и другие гаджеты



Зарядка в процессе работы и так нагревает технику, а если подключится еще и солнце - жди беды. В лучшем случае ваше устройство просто не включится, пока хорошенько не остынет, в худшем можно увидеть вживую, как ярко горит литий, и проверить в деле огнетушитель.



В зоне риска и смартфоны, которые автомобилисты используют как навигаторы. Стационарная зарядка, экран все время включен, работает геолокация - раскаляются современные девайсы весьма ощутимо. Чтобы снизить температуру устройства, закрепите его с помощью специального держателя на воздуховоде и включайте кондиционер - холодный поток воздуха будет охлаждать его. И конечно, не забывайте смартфон в машине, когда уходите.



Косметика и лекарства



Крем от загара, лосьон для рук, капли для глаз - все это часто остается в подстаканнике или отсеке для мелочей. У женщин к этому списку добавляется губная помада и другая косметика. Но летом от "салонной косметички" стоит отказаться.



Большинство косметических средств содержат химически активные вещества, благодаря которым они и работают. При нагревании некоторые из веществ вступают в реакции, изменяя состав средства. В итоге дорогая косметика или лекарство, полежав в раскаленном салоне, просто испортится, а то и нанесет вред здоровью.



Температура хранения почти всех косметических средств - не выше 25 градусов. Соблюдайте эти рекомендации и не храните косметику в машине летом.



Предметы из пластика



Пластик, не рассчитанный на нагревание выше 40 градусов, в оставленной на жаре машине может потечь. Типичные жертвы: солнцезащитные очки, шариковые ручки и зажигалки. Также от солнца страдают нескользящие коврики, которые просто становятся жидкими под палящим солнцем.



Проведите ревизию салона: переложите из открытых отсеков и подстаканников в бардачок все пластиковые предметы. А зажигалки вообще лучше уберите из машины — подальше от греха.



Как защитить машину от жары



Подземный паркинг - идеальное место для парковки летом. Но вечно бегать от солнечных лучей не получится. Вот несколько советов, как снизить температуру в салоне, если пришлось припарковаться на солнце.



Закройте лобовое стекло солнцезащитной шторкой. Она отлично отражает солнечные лучи и заметно снижает температуру в салоне.



Оставьте включенным кондиционер и настройте сигнализацию на периодический автозапуск (или просто заводите машину дистанционно). Да, все как зимой -только летом салон нужно охлаждать, а не прогревать.