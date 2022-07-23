Более 2,5 тысячи новых зараженных коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки, 22 июля, в Казахстане зарегистрировали более 2,5 тысячи новых зараженных коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
в Нур-Султане – 797, в Алматы – 804, в Шымкенте – 115, в Акмолинской области – 70, в Актюбинской области – 36, в Алматинской области – 74, в Жетысуской области - 126, в Атырауской области – 46, в Восточно-Казахстанской области – 17, в Абайской области - 30, в Жамбылской области – 78, в Западно-Казахстанской области – 48, в Карагандинской области – 212, в Улытауской области - 3, в Костанайской области – 36, в Кызылординской области – 52, в Мангистауской области – 33, в Павлодарской области – 35, в Северо-Казахстанской области – 20, в Туркестанской области – 22.
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