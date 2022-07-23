Более 2,5 тысячи новых зараженных коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки, 22 июля, в Казахстане зарегистрировали более 2,5 тысячи новых зараженных коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:



в Нур-Султане – 797,

в Алматы – 804,

в Шымкенте – 115,

в Акмолинской области – 70,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 74,

в Жетысуской области - 126,

в Атырауской области – 46,

в Восточно-Казахстанской области – 17,

в Абайской области - 30,

в Жамбылской области – 78,

в Западно-Казахстанской области – 48,

в Карагандинской области – 212,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 52,

в Мангистауской области – 33,

в Павлодарской области – 35,

в Северо-Казахстанской области – 20,

в Туркестанской области – 22.