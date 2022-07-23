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Жительница ЗКО едва не лишилась ноги, обратившись к целителю

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Жительница ЗКО едва не лишилась ноги, обратившись к целителю
Иллюстративное фото
Врачам районной больницы удалось спасти женщине не только жизнь, но и ногу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Об этом сообщили в Казталовской районной больнице. 13 июля в медицинское учреждение поступила женщина, которая ранее обратилась к целителю. Но вместо исцеления получила осложнение.

Страдающая сахарным диабетом женщина вместо того, чтобы получать лечение у эндокринолога и у участкового врача, предпочла попросить помощи у знахаря. После его "лечения" у нее начались осложнения. К слову, ранее из-за болезни была ампутирована одна нога.

"Вторая нога пациентки была в опасности, во избежание гангрены ей предложили чистку, но та отказалась. Врачам пришлось экстренно оперировать женщину, и в итоге им удалось спасти пациентке и жизнь, и ногу. В данный момент она получает лечение", - сообщили в районной больнице.

Врачи районной больницы отметили, что это не первый подобный случай. Ранее в медучреждение уже обращались несколько пациентов, которые оказались в аналогичной ситуации после посещения целителей. Специалисты призывают жителей региона обращаться за помощью только к квалифицированным врачам.


Источник: tengrinews.kz
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