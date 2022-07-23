Президент Казахстана поговорил по телефону с Владимиром Зеленским

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Касым-Жомарт Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.



Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.



Глава государства также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.



Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали знаменательное соглашение об открытии украинских черноморских портов для экспорта зерна на фоне продолжающегося военного противостояния двух стран.



По данным агентства Reuters, это дает надежду на смягчение международного продовольственного кризиса, усугубленного российским вторжением.