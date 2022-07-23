Сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.
24 июля на западе, севере и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 метров в секунду.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе, в центре, днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов.
В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 24 июля в центре Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.
На северо-западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, на севере, юге области 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Утром и днем в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, утром и днем в северной половине области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
На севере, северо-западе Абайской области ожидается гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, северо-западе, в центре области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. На юге области ожидается сильная жара 35 градусов.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
Днем 24-28 июля на большей части Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-43 градуса. Днем 24-28 июля в городе Конаеве ожидается очень сильная жара 40-43 градуса.
Днем 24-28 июля в Алматы ожидается сильная жара 36-38 градусов.
Днем 24-26 июля на севере, востоке Жетысуской области сохраняется очень сильная жара 41-43 градуса.
В Талдыкоргане 24-26 июля днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.
Днем 24-26 июля на западе, юге Жамбылской области сохраняется очень сильная жара 44 градуса.
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