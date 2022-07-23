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Напитки, которые приводят к деменции: забудьте про них

Просмотров:410 Опубликовано: Вчера, 21:52
Напитки, которые приводят к деменции: забудьте про них
Иллюстративное фото
Сегодня каждый третий пожилой человек в мире умирает от любой формы старческого слабоумия. По мнению экспертов Ассоциации Альцгеймера, к 2050 году количество людей в возрасте 65+ с этим заболеванием увеличится до 12,7 миллиона человек. Если у кого-нибудь из ваших близких диагностировали деменцию, это увеличивает шансы, что такая болезнь возникнет и у вас. Кроме того, определенные напитки повышают риск возникновения деменции, пишет Qostanay.TV со ссылкой на ТСН.

Среди факторов, играющих роль у возникновении деменции — рацион питания. Поскольку то, что вы пьете, равно как и то, что вы едите, приводит к более быстрому старению вашего мозга или, наоборот, замедляет этот процесс. Отказ от привычки употребления следующих четырех напитков поможет удерживать вес, уровень сахара в крови под контролем, АД в пределах нормы, что, безусловно, уменьшит риск деменции.

Алкоголь. Ученые пришли к выводу, что алкоголь вредит сердцу. Алкоголь повышает давление, увеличивает количество вредных липидов в крови, что способствует нарушению сердечного ритма и развитию других проблем со здоровьем. Как свидетельствуют исследования, результаты которых опубликованы в Lancet Public Health, алкоголь в больших количествах уменьшает размер мозга, а риск развития деменции при его употреблении увеличивается в три раза.

Сладкие напитки. В таких напитках содержатся «пустые» калории, употребляя их, можно легко прибавить в весе, приобрести ожирение, диабет второго типа, резистентность к инсулину, гипертонию. Сладкие напитки повышают и уровень липидов. Согласно исследованию, люди, которые за неделю выпивают по 1-7 порций напитков с сахаром, в 1,91 раза больше подвержены развитию болезни Альцгеймера, чем отказавшиеся от этих напитков. А если человек в неделю употребляет более семи подобных напитков, то этот риск возрастает более чем в 2,5 раза.

Диетические напитки. Проведенное в 2017 году исследование свидетельствует о том, что напитки с искусственными подсластителями могут повысить вероятность возникновения деменции, болезни Альцгеймера, ишемического инсульта. Причем если человек будет пить каждый день больше одной порции такого напитка, то риск развития старческого слабоумия у него будет почти втрое выше. Вместо таких напитков лучше употреблять газированную или негазированную воду, рекомендуют специалисты.

Напитки, содержащие много насыщенных жиров. К таким напиткам относятся смузи, изготовленные на основе йогурта или цельного молока, сливочные молочные коктейли, восстанавливающие напитки с высоким содержанием жира. Их лучше заменить на воду, чай, кофе, натуральные овощные соки и другие низкокалорийные напитки или напитки, не содержащие килокалорий.

Исследования показывают, что диеты, согласующиеся с моделями средиземноморской диеты, уменьшают риск снижения когнитивных функций и деменции. Средиземноморская диета сосредоточена на растительной пище, богатой фруктами и овощами, и ограничивает продукты животного происхождения, что естественным образом ограничивает употребление насыщенных жиров. А вместо вредных напитков лучше пить воду, кофе, чаи, 100% овощные соки и другие низкокалорийные или безкалорийные напитки.


Источник: qostanay.tv
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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 21:56
пейте только воду =)

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