В Минтруда РК рассказали сколько иностранцев легально работает в Казахстане

И какой процент от общей численности сотрудников компаний они занимают.



На данный момент в Казахстане насчитывается 1 766 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 397 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.



Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 603 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 131 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 970 и 1 021 человек соответственно.



Также на сезонные работы привлечены 1 430 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 906 человек.



«По состоянию на 1 июля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 061 иностранный гражданин. Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 587, Турция – 1 820, Индия – 1 691, Узбекистан – 1 563, Великобритания – 1 123 человека , - сообщает пресс-служба Минтруда.



В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС на 16% - с 28 352 до 23 560 единиц.