Антироссийские санкции. Казахстан в большом плюсе. Пробки на таможне.

После антироссийских санкций Запада, обернувшихся закрытием пограничных переходов на границе европейских государств с Белоруссией и Россией, весь грузопоток из Китая в Европу хлынул через Казахстан.



Для Казахстана сложившаяся ситуация выгодна, но есть и проблемы.



Как сообщает пресс-служба Жетысуйской области, пробка из большегрузов на пропускном пункте «Достык» отрегулирована. Вопрос со скоплением грузового транспорта на таможенном посту «Алаколь» в Алакольском районе решится в ближайшие два-три дня. Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем здесь рассматривается возможность внедрения электронной очереди, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.



В связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китайской Народной Республики, на таможенном посту «Алаколь» образовалась пробка из большегрузов. Помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт. Для решения всех возникающих вопросов, на месте работает специально созданный оперативный штаб.



Если раньше грузопоток составлял 10-15 грузовиков в день, то сейчас показатель вырос в несколько раз. Для этого были привлечены дополнительные сотрудники, а также продлен рабочий день с 8:00 до 20:00 при шестидневной рабочей неделе.



– До этого пункт работал до 17:00 часов, увеличили время на 3 часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще 8 сотрудников. Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля, – рассказал руководитель областного Департамента государственных доходов Талгат Козыбеков.



На пункте пропуска сейчас находится свыше 500 автотранспортных средств. Они пройдут проверку в ближайшие 2-3 дня. На особом контроле



– На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди, – пояснил аким Алакольского района Алмас Абдинов.



В целом же, по анализу таможенных органов, за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50 процентов. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте «Достык – Алашанькоу». Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности: в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать «туда-обратно» порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – полтора года.



Напомним, ранее подобная пробка имела место на Хоргосе, в пункте пропуска «Нурлы жол». Путем внедрения электронной очереди, данный вопрос был полностью разрешен. Сейчас этот пункт каждый день беспрепятственно проходит порядка 100 большегрузов. Но самое главное – электронная очередь помогла на корню пресечь все спекулятивные и посреднические схемы.







Вопрос со скоплением грузового транспорта на таможенном посту «Алаколь» в Алакольском районе решится в ближайшие два-три дня. Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем здесь рассматривается возможность внедрения электронной очереди, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.



В связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китайской Народной Республики, на таможенном посту «Алаколь» образовалась пробка из большегрузов. Помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт. Для решения всех возникающих вопросов, на месте работает специально созданный оперативный штаб.



Если раньше грузопоток составлял 10-15 грузовиков в день, то сейчас показатель вырос в несколько раз. Для этого были привлечены дополнительные сотрудники, а также продлен рабочий день с 8:00 до 20:00 при шестидневной рабочей неделе.



– До этого пункт работал до 17:00 часов, увеличили время на 3 часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще 8 сотрудников. Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля, – рассказал руководитель областного Департамента государственных доходов Талгат Козыбеков.



На пункте пропуска сейчас находится свыше 500 автотранспортных средств. Они пройдут проверку в ближайшие 2-3 дня. На особом контроле



– На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди, – пояснил аким Алакольского района Алмас Абдинов.



В целом же, по анализу таможенных органов, за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50 процентов. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте «Достык – Алашанькоу». Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности: в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать «туда-обратно» порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – полтора года.



Напомним, ранее подобная пробка имела место на Хоргосе, в пункте пропуска «Нурлы жол». Путем внедрения электронной очереди, данный вопрос был полностью разрешен. Сейчас этот пункт каждый день беспрепятственно проходит порядка 100 большегрузов. Но самое главное – электронная очередь помогла на корню пресечь все спекулятивные и посреднические схемы.