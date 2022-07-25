2054 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки, 24 июля, в Казахстане зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 806,

в Алматы – 532,

в Шымкенте – 46,

в Акмолинской области – 68,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 83,

Жетысуской области - 84,

в Атырауской области – 61,

в ВКО – 6,

в Абайской области - 26,

в Жамбылской области – 76,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 130,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 28,

в СКО – 8,

в Туркестанской области – 11.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 331 493 случая заражения коронавирусом.