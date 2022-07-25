Шымкент. 25 июля. КазТАГ – Трехлетний ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте, сообщает Otyrar.



«Со службы скорой медицинской помощи 23 июля в 22.30 поступило сообщение о том, что, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 года рождения. Глубина бассейна составляет 1,4 м. Несчастный случай произошел в жилом массиве Кызылжар, по улице Сыганак Абайского района. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние тяжелое, аспирационный синдром. Отек головного мозга. Кома 1)», - говорится в сообщении в понедельник.



Также сообщается о несчастном случае с другим ребенком, о котором врачи сообщили уже в ночь на 24 июля.



«Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3 по улице Мейримди Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние среднее, аспирационный синдром)», - сказано в сообщении.