Шымкент. 25 июля. КазТАГ – Трехлетний ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте, сообщает Otyrar.
«Со службы скорой медицинской помощи 23 июля в 22.30 поступило сообщение о том, что, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 года рождения. Глубина бассейна составляет 1,4 м. Несчастный случай произошел в жилом массиве Кызылжар, по улице Сыганак Абайского района. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние тяжелое, аспирационный синдром. Отек головного мозга. Кома 1)», - говорится в сообщении в понедельник.
Также сообщается о несчастном случае с другим ребенком, о котором врачи сообщили уже в ночь на 24 июля.
«Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3 по улице Мейримди Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние среднее, аспирационный синдром)», - сказано в сообщении.
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