«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Июля
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 483.88 KZT
  • €1 = 491.57 KZT
  • 1 RUB = 8.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Трехлетний ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Трехлетний ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте
фото: otyrar.kz
Шымкент. 25 июля. КазТАГ – Трехлетний ребенок впал в кому после падения в бассейн в Шымкенте, сообщает Otyrar.

«Со службы скорой медицинской помощи 23 июля в 22.30 поступило сообщение о том, что, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в каркасный бассейн ребенок 2019 года рождения. Глубина бассейна составляет 1,4 м. Несчастный случай произошел в жилом массиве Кызылжар, по улице Сыганак Абайского района. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние тяжелое, аспирационный синдром. Отек головного мозга. Кома 1)», - говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается о несчастном случае с другим ребенком, о котором врачи сообщили уже в ночь на 24 июля.

«Во дворе частного жилого дома в микрорайоне Самал-3 по улице Мейримди Абайского района, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик мальчик 2019 года рождения. Ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу (состояние среднее, аспирационный синдром)», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика