Некоторых казахстанцев могут лишить скидки при уплате штрафов

МВД планирует запретить казахстанским водителям, имеющим свыше пяти нарушений за год, уплачивать штрафы за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Жандос Мураталиев, передает Tengrinews.kz.
"В настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки (...) по исключению возможности уплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой для лиц, имеющих свыше пяти административных правонарушений в течение календарного года", - сообщил Мураталиев на брифинге МВД.
50-процентная скидка при уплате штрафов появилась в Казахстане с 2015 года. Тогда скидка не распространялась на нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.
Скидку при уплате штрафов с камер фото- и видеофиксации в течение семи суток после получения "письма счастья" ввели в 2018 году.
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