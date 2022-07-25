Казахстанцев обманывают в Telegram от имени бизнесменов и блогеров

Казахстанцы стали жертвами мошенников, которые представляются известными личностями. Об использовании их имен в мошеннических схемах заявил блогер и PR-эксперт Алишер Еликбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Еликбаев рассказал, что от его имени идет рассылка на якобы планируемый в Казахстане закрытый семинар Уорена Баффета. За вход туда мошенники от имени блогера просят 100 тысяч тенге.



"Мои аккаунты не пострадали. Ребята, которые занимаются этой мошеннической схемой, просто делают альтернативную страницу, получают платный аккаунт Telegram и начинают писать всем моим контактам. Скорее всего, я скачал какую-то фишинговую программу, которая передала мошенникам все мои контакты. Думаю, что они действуют по этому списку, просто рандомно отправляя сообщения. К примеру, есть люди, которые со мною на "вы", а человек, который с ними переписывается, к ним обращается "братан", "ты". И люди таким образом понимали, что это мошенники пишут, потому что я обычно с людьми так не разговариваю", - рассказал блогер в телефонном разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.



Он уточнил, что никто из его близких друзей не пострадал, однако за один день получил несколько десятков звонков от знакомых, которые прочитав сообщения не поверили и решили уточнить лично.



Тем не менее, Алишер Еликбаев уточнил, что не планировал обращаться в правоохранительные органы и предупредил знакомых в социальных сетях.



Государственный советник Ерлан Карин также рассказал о пользующихся его именем злоумышленниках в соцсетях.



"Последние несколько недель подряд продолжаются случаи взломов аккаунтов в социальных сетях, создание ложных аккаунтов. Среди жертв злоумышленников многие популярные личности: бизнесмены, блогеры, общественные деятели и так далее.



К сожалению, и от моего имени в Telegram начали поступать различные фейковые просьбы финансового плана друзьям и знакомым. Хочу заверить всех, что это ложная информация! Будьте бдительны", - предупредил Карин.



Об инцидентах также сообщили в службе реагирования на компьютерные инциденты "Государственная техническая служба" (ГТС). По их данным, число пострадавших от таких мошенников казахстанцев растет.



"Принцип действия мошенников заключался в том, что они создавали фейковые аккаунты в мессенджере Telegram с использованием фотографии публичной личности и его данных. Данные фейковые аккаунты использовались для отправки сообщений от их имени с просьбой оказать финансовую помощь. К примеру, фейковый профиль Бейбита Алибекова мошенник указал как Alibekov KZ и ссылаясь на то, что близкого родственника положили в больницу и срочно нужно оплатить услуги медицинской организации, а денег на карте у него нет, просил осуществить перевод на карту банка. Предварительно пообещал в течение часа вернуть заимствованные средства, ведь по легенде мошенников вся наличность находится дома", - рассказали в ГТС.



На своей странице в социальной сети Бейбут Алибеков и Нурсултан Магзумов сообщили своим подписчикам о том, что распространяемая информация фейковая и что от их имени орудуют мошенники.



В ГТС отметили, что вся полученная информация этим случаям, включая инцидент с Еликбаевым, была направлена в МВД.



Чтобы не стать жертвой мошенников служба KZ-CERT настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности:



- проверять, официальный ли аккаунт, который запрашивает финансовую помощь, а в случае с медийными личностями обращайте внимание на верифицированность аккаунта (синяя галочка справа от никнейма);

- проверять профиль отправителя сообщений, имя пользователя и номер телефона, обратить внимание на период обновления фото профиля, если фото загружено недавно, то есть повод задуматься;

- перед осуществлением перевода на карту банка предельно внимательно проверять данные получателя, использовать сервисы по определению банка по номеру карты;

- держите в тайне следующие данные: коды из SMS и PUSH-уведомлений от банка, PIN-код банковской карты, контрольные вопросы, данные банковской карты, срок действия и трехзначный код (CVC). Не распространяйте свои персональные данные: ФИО, место и год рождения, данные паспорта или удостоверения личности;

- если для перевода необходимо скачать приложение, то рекомендуем не скачивать никакие программы на смартфон по просьбе незнакомцев и тем более предоставлять им доступ к ним;

- если украли деньги с вашего счета, нужно связаться с банком и описать ситуацию (заблокировать карту). После чего написать заявление в ближайшем РОВД и отправить в банк талон о принятии заявления;

- если пропал мобильный телефон, то нужно связаться с банком для блокировки приложения и отключения привязки карты к мобильному номеру, также нужно незамедлительно обратиться к сотовому оператору для блокировки номера мобильного телефона и проверить последние операции на карте в отделении банка;

- воздержитесь от переводов на номера счетов онлайн-платежных систем типа Яндекс.Деньги, QIWI и других сторонних сервисов.