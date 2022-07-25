Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана

Правительство разрешило банкам вывозить наличные российские рубли из Казахстана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА, передает Tengrinews.kz.



"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Казахстана наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах на 23:59 1 июля", - говорится в документе.



Постановление вводится в действие со дня его подписания.



Напомним, в марте Президент подписал указ, запрещающий вывозить иностранную валюту из Казахстана на сумму, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов.



В середине июня Глава государства внес изменения в документ, в результате которых, в частности, в указе появились исключения.



В июле в Национальном банке объяснили причину появления большой массы рублей в Казахстане:



"Вследствие высокой торговой взаимосвязи Казахстана с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли вследствие ограничений на их вывоз из страны. На это повлияли такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение гражданами стран".