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Штраф за среднюю скорость: в МВД подтвердили планируемые изменения

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Штраф за среднюю скорость: в МВД подтвердили планируемые изменения
Фото Турар Казангапов ©/TENGRINEWS
В Министерстве внутренних дел подтвердили, что прорабатывают изменения, предусматривающие наказание за превышение средней скорости на казахстанских трассах, передает Tengrinews.kz.

"Вместе с тем в настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение средней скорости на загородных трассах", - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев.

Ранее СМИ сообщали, что в Казахстане планируют узаконить штраф за превышение средней скорости. Казахстанский институт стандартизации и метрологии подготовил проект по внесению понятия "средняя скорость" в Кодекс об административных правонарушениях.

Средняя скорость - скорость, с которой автомобиль преодолевает участок дороги между двумя камерами в начале и в конце отрезка дороги. Подразумевается, что система будет автоматически делить длину отрезка на затраченное водителем время для его преодоления, вычисляя среднюю скорость.

Например, между камерой "А" и камерой "Б" расстояние 100 километров. Если автомобиль преодолел эту дистанцию за полчаса, то его средняя скорость составляла не менее 200 километров в час. Водителя накажут за превышение при условии, что максимальная разрешенная скорость на дороге - 140 километров в час.

Понятие "средняя скорость" автомобиля на трассе с технической точки зрения планируют внести в национальный стандарт, регулирующий работу камер на дорогах, "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением". После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе.

Документ должны принять до конца лета. Предположительно, для начала среднюю скорость начнут замерять на загородных трассах, а в перспективе фиксировать ее станут и городские камеры. Какими будут штрафы за превышение средней скорости, пока неизвестно.

В июле 2019 года тогда еще министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев предложил ввести ответственность за превышение средней скорости на дорогах вне населенных пунктов.

Позже в Комитете административной полиции МВД рассказали, как планируют штрафовать автомобилистов за превышение средней скорости на казахстанских трассах. Для этого планируется фиксировать с помощью камер время выезда машины из пункта отправления и время прибытия в пункт назначения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kot_85
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 13:29
Опасная вещь, время на камерах может быть не синхронизировано, у нас на одном объекте такие высоко синхронизированные камеры разное время показывали по одному эпизоду, но с разных ракурсов. Очередной развод граждан на деньги.
 
 

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