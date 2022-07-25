Пьяный мужчина открыл стрельбу по людям в Риддере

Соревнования по драг-рейсингу в городе Риддере Восточно-Казахстанской области едва не привели к трагедии, сообщает Zakon.kz.
Поучаствовать в гонках приехали желающие из Усть-Каменогорска, Семея, Алматы и России. На улице Гагарина собралось множество болельщиков, передает YK-news.kz.
Когда мероприятие подошло к концу и большинство людей разошлись по домам, неизвестный открыл стрельбу по оставшимся из пневматической винтовки.
- Я позвал своего младшего брата, ему 16 лет, чтобы помог убрать сигнальные ленты, собрать мусор. Я стал подходить к брату и тут он мне кричит: «Стой, не подходи! Здесь стреляют! В нас стреляют!». Я даже не понял, что случилось. И тут он показал мне пальцем на окно возле «Сакуры», - рассказал очевидец Богдан Троценко.
Мужчина стрелял из окна дома на первом этаже.
Пока неизвестно, чем было заряжено ружье — свинцовыми шариками или пулями для пневматики.
- Я разозлился. Побежал к этому окну, а окна там высокие, спрятался под окно, прикрыл глаза, чтобы он не выстрелил, глянул, а он сложил ружье пополам и снова начал заряжать его, - рассказал очевидец Богдан Троценко.
В этот момент мимо проезжал автомобиль патрульной полиции. По словам парня, он привлек внимание стражей порядка, махнул и они быстро среагировали, подъехали и вступили в диалог с мужчиной.
Они говорили: «Где ружье?», «Покажите, что там у вас?» и тут он увидел меня, стал ругаться сначала со мной, потом с полицейскими.
Далее парень, по его словам, уже не выдержал, схватился за дуло винтовки и попытался отобрать ее.
- Мне сразу помогли полицейские. Мужчине около 50 лет, но он достаточно сильный, я бы один не справился, — добавляет Богдан.
Когда риддерского стрелка разоружили и вызвали наряд, он быстро закрыл окна, двери и забаррикадировался в квартире.
Но полицейские сумели через окно залезть в квартиру, скрутили его на полу и увезли в отделение.
В полиции позже сообщили, что стрелок – их бывший сотрудник. По предварительной информации, он ранил двоих. Пострадавшие обратились в больницу.
По словам исполняющей обязанности руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяны Карповой, в момент задержания мужчина был пьян. Винтовка принадлежит ему, он хранил ее дома, разрешения на нее не требуется.
По факту его действий в отношении двух потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении данного лица к административной ответственности по ст. 436 КоАП РК. Мужчина на время был изолирован, сейчас он находится дома, так как санкции статьи ареста не предусматривают. Угрозы он уже не представляет.
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