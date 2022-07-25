Сделки по недвижимости сократились в Казахстане: что происходит с ценами на квартиры

Активность на казахстанском рынке недвижимости приостановилась, количество сделок купли-продажи сократилось вдвое, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов объяснил причины стагнации на рынке жилья. Он отметил, что в июне-июле активность продаж и покупок приостановилась. Количество сделок сократилось вдвое, если сравнивать с предыдущими месяцами.



"В чем причина: изменился порог достаточности для снятия пенсионных накоплений, девальвационный процесс, который у нас в стране сейчас "гуляет", курсовая разница – соотношение доллара к тенге. Это ощутимый дисбаланс. Это давит на рынок. Затем инфляция, которая оказала свое влияние на рынок недвижимости. И у застройщиков неопределенность по поводу заморозки реализации своих квадратных метров.



Нет такой активности у населения, чтобы приобретать введенные в эксплуатацию квадратные метры или на стадии долевого участия. Потому что нет дополнительных инструментов в виде доступного ипотечного кредитования, чтобы граждане могли приобрести строящееся или вторичное жилье. Потому что программа "7-20-25" уходит потихоньку, заявки уже не принимаются. Есть возможность получить субсидированные кредиты со стороны ЖССБ ("Отбасы банк" - Прим.), но там свои условия и правила банка", - разъяснил Ермек Мусрепов.



По словам главы федерации недвижимости, на сегодня банки второго уровня практически не кредитуют, так как граждане стараются идти в "Отбасы банк" из-за низких процентных ставок. Ермек Мусрепов поделился мнением, насколько могут еще подняться в цене квадратные метры жилья.



"Рынок жилой недвижимости делится на четыре категории: 1-я и 2-я категории - это жилье элит- и бизнес-класса. Эти категории наиболее подвержены процессам влияния девальвации, стоимости строительных материалов. Если девальвация будет присутствовать в дальнейшем, то все равно это будет отражаться на первой и второй категории, потому что они более зависимы от индекса стоимости квадратного метра.



Далее идут 3-я и 4-я категории жилья - это жилье комфорт- и экономкласса. Мы, как участники рынка недвижимости, прогнозировали, что такая котировка в сторону понижения будет примерно до 10 процентов. Стоимость квадратного метра по данным категориям должна скорректироваться в сторону понижения. Это тот ценовой индекс, который соответствует жилью комфорт- и экономкласс. Это категория трендовая, потому что практически все сделки, которые находятся в активной фазе, они происходят именно по 3-й и 4-й категориям жилья. На сегодняшний день несоизмеримо завышена стоимость квадратного метра и не соответствует тому спросу по платежеспособности населения", - отметил Ермек Мусрепов.



По словам эксперта, на протяжении последних лет 9 из 10 сделок происходят с помощью ипотеки, так как у населения нет достаточных средств, чтобы купить жилье за наличный расчет.



"Люди хотят приобрести недвижимость, видно, что застройщики пересматривают свою ценовую политику, предлагают определенные акции, скидки, рассрочку, чтобы еще больше привлечь покупателей.



Выход есть, их несколько. У нас рынок казахстанский своеобразный. Мы уже все проходили: падения, взлеты и еще раз падения. Сейчас нет доступных инструментов и средств, чтобы приобретать недвижимость. Была программа по излишкам пенсионных накоплений, ее использовали. В связи с этим получился спекулятивный интерес со стороны продавцов первичной и вторичной недвижимости – сразу цены взлетели вверх. Хотя это можно было отрегулировать", - считает Мусрепов.



Чтобы исправить ситуацию, по мнению эксперта, есть вариант внедрения "народной ипотеки".



"Необходима ипотека – народная, в пределах трех процентов для всех слоев населения. У государства есть деньги, они могут все это предоставить. Просто это нужно грамотно делать. Любая программа, которая должна способствовать стимулированию рынка недвижимости, стимулированию застройщиков, выходит боком. Сразу же на этом фоне недобросовестные застройщики необоснованно поднимают стоимость квадратного метра. В этом плане "вторичка" опять начинает "тянуться", хотя она не должна расти по стоимости квадратного метра строящегося жилья. У нас и так уже перегрета стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке, завышенная стоимость", - считает глава казахстанской федерации недвижимости.



По мнению Мусрепова, в Казахстане необходимо определить критерии стоимости квадратного метра. И тогда население могло бы не бояться всех спекулятивных процессов.



"Оптимальная стоимость квадратного метра жилья экономкласса - 350 тысяч тенге в Алматы. Это та цена, которая была в прошлом году. Сейчас эта стоимость достигла 480–500 тысяч за квадратный метр. Видите, какой спекулятивный рост произошел за прошедший период?



Мы видим результат надутых цен, которые сейчас присутствуют на рынке недвижимости. У нас очень перегреты цены что на первичном, что на вторичном рынке жилья. Но это не говорит о том, что может произойти какой-то взрыв, обвал стоимости квадратного метра. Если все скорректируется до тех параметров платежеспособного спроса населения, тогда ситуация улучшится", - выразил мнение Ермек Мусрепов.



Эксперт считает, что в регионах необходимо создать определенные условия, которые позволили бы местным жителям приобретать доступное жилье.



"Застройка в регионах важна, чтобы миграционные процессы у нас были активными. Все уезжают в три города. Надуваются Алматы, столица, Шымкент, агломерация большая идет, здесь уже мест не хватает - стройка, продажи. Нужно, чтобы люди в регионах оставались, строить доступное жилье и предоставить достойную зарплату. Я сейчас говорю о бюджетниках, тех, кто работает на государство", - выразил мнение Ермек Мусрепов.