Зеленский уволил замсекретаря Совета нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Страну.ua.



Руслан Демченко имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.



Во времена президентства Виктора Януковича он был заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов Харьковских соглашений.



Также был советником президента Петра Порошенко, присутствовал с ним в Минске на подписании Минских соглашений.



Сторонники Порошенко называли Демченко в числе причастных к "сливу" операции по "вагнеровцам" на территории Беларуси.



Также в СМИ постоянно муссировалась версия о связях Демченко с Россией.



На должность первого заместителя секретаря СНБО он был назначен 16 июня 2020 года.