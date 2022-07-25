«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Июля
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.92 KZT
  • €1 = 487.2 KZT
  • 1 RUB = 8.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зеленский уволил замсекретаря Совета нацбезопасности Украины

Просмотров:270 Опубликовано: Сегодня, 19:23
Зеленский уволил замсекретаря Совета нацбезопасности Украины
Руслан Демченко. Фото: rnbo.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Страну.ua.

Руслан Демченко имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.

Во времена президентства Виктора Януковича он был заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов Харьковских соглашений.

Также был советником президента Петра Порошенко, присутствовал с ним в Минске на подписании Минских соглашений.

Сторонники Порошенко называли Демченко в числе причастных к "сливу" операции по "вагнеровцам" на территории Беларуси.

Также в СМИ постоянно муссировалась версия о связях Демченко с Россией.

На должность первого заместителя секретаря СНБО он был назначен 16 июня 2020 года.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика