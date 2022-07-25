Зеленский уволил замсекретаря Совета нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Страну.ua.
Руслан Демченко имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.
Во времена президентства Виктора Януковича он был заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов Харьковских соглашений.
Также был советником президента Петра Порошенко, присутствовал с ним в Минске на подписании Минских соглашений.
Сторонники Порошенко называли Демченко в числе причастных к "сливу" операции по "вагнеровцам" на территории Беларуси.
Также в СМИ постоянно муссировалась версия о связях Демченко с Россией.
На должность первого заместителя секретаря СНБО он был назначен 16 июня 2020 года.
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