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Всемирно известный супермарафонец Марат Жыланбаев вновь был задержан в Нур-Султане

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 20:51
Всемирно известный супермарафонец Марат Жыланбаев вновь был задержан в Нур-Султане
фото: vlast.kz/©Тимур Нусимбеков
Астана. 25 июля. КазТАГ – Всемирно известный супермарафонец Марат Жыланбаев вновь был задержан в Нур-Султане, сообщает «Медиазона Центральная Азия».

«В Астане полицейские задержали супермарафонца Марата Жыланбаева и двух его соратников за раздачу агитационных листовок с призывом вступить в оппозиционную партию «Алга, Казахстан!» - говорится в сообщении в понедельник.

По данным издания, вечером 24 июля Жыланбаев вместе с соратниками вышли раздавать листовки в Центральном городском парке.

«Во время акции люди в гражданском задержали двух однопартийцев супермарафонца и увезли в управление внутренних дел района Сарыарка. Активисты приехали к УВД в 19.00 с требованием отпустить активистов», - сказано в сообщении.

Через час Жыланбаева пустили в здание, чтобы встретиться с задержанными, но «на входе его схватили три человека в гражданской одежде и увели в кабинет следователя на допрос».

«Они никак не представились, силком потащили в кабинет, по пути толкали меня и провоцировали. Я требовал вызвать адвоката и прокурора, но силовики отобрали телефон. Пока мы ждали следователя, я просил вывести меня во внутренний дворик, поскольку в кабинете воняло мочой, но люди в гражданском никак не реагировали и сказали ждать следователя», - сказал Жыланбаев.

По словам супермарафонца, он отказался отвечать на вопросы следователя и подписывать полицейский протокол.

«Вместо этого я написал, что ничего не говорил и никакие документы подписывать не буду. Следователь отписал постановление и сказал явиться завтра в суд по статье об участии в незарегистрированной партии. После этого меня и моих соратников отпустили», - добавил Жыланбаев.

10 июля Жыланбаев уже задерживался, однако в тот же день его отпустили.

Марат Жыланбаев известен как принципиальный оппонент экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, Жыланбаев попал под суд в 2021 году после своих критических высказываний в адрес Назарбаева. ОФ «Ар-Бедел» посчитал, что публикации именитого спортсмена якобы способны «повлиять на формирование негативного общественного мнения относительно деятельности политического лидера, негативного отношения к политической системе в РК в целом».

Затем, КазТАГ в январе 2022 сообщал, что Жыланбаев выиграл иск по делу о «защите чести и достоинства» Назарбаева.

Марат Жиланбаев прославился тем, что за полтора года пробежал в одиночку три крупнейшие пустыни мира, в частности, он совершил супермарафоны: в 1,2 тыс. км через азиатский Каракум за 20 дней в апреле 1992 года; в 1,7 тыс. км через африканскую Сахару за 24 дня с февраля по март 1993 года; в 1,6 тыс. км через австралийскую Большую Викторию за 22 дня с ноября по декабрь 1993 года. Он единственный человек в мире, кому удалось такое достижение – установленный им рекорд остается непобитым уже около 30 лет. Также спортсмен совершил марафонский забег на пик Эльбрус (5642 м над уровнем моря), взобравшись на самую высокую точку Европы всего лишь за четыре дня. Жыланбаев – семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса.


Источник: kaztag.kz
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