1859 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки, 25 июля, в Казахстане зарегистрировали 1859 новых случаев заражения коронавиусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
в Нур-Султане – 835, в Алматы – 363, в Шымкенте – 17, в Акмолинской области – 66, в Актюбинской области – 11, в Алматинской области – 45, в Жетысуской области - 60, в Атырауской области – 64, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Абайской области - 8, в Жамбылской области – 61, в Западно-Казахстанской области – 21, в Карагандинской области – 170, в Улытауской области - 27, в Костанайской области – 1, в Кызылординской области – 42, в Мангистауской области – 18, в Павлодарской области – 29, в Северо-Казахстанской области – 3, в Туркестанской области – 6.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев заражения COVID-19.
Больше всего заболевших регистрируют в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.
По сравнению с 24 июля наблюдается небольшое снижение. Сутками ранее врачи выявили более двух тысяч заболевших.
На 26 июля лечение от коронавируса продолжают получать 19 571 человек (19 421 КВИ+ и 150 КВИ-). Из них в стационарах находится – 1 472 пациента, продолжают лечение на дому – 18 099 пациентов.
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