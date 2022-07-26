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1859 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 07:53
1859 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
За прошедшие сутки, 25 июля, в Казахстане зарегистрировали 1859 новых случаев заражения коронавиусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в Нур-Султане – 835,
в Алматы – 363,
в Шымкенте – 17,
в Акмолинской области – 66,
в Актюбинской области – 11,
в Алматинской области – 45,
в Жетысуской области - 60,
в Атырауской области – 64,
в Восточно-Казахстанской области – 12,
в Абайской области - 8,
в Жамбылской области – 61,
в Западно-Казахстанской области – 21,
в Карагандинской области – 170,
в Улытауской области - 27,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 42,
в Мангистауской области – 18,
в Павлодарской области – 29,
в Северо-Казахстанской области – 3,
в Туркестанской области – 6.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев заражения COVID-19.

Больше всего заболевших регистрируют в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

По сравнению с 24 июля наблюдается небольшое снижение. Сутками ранее врачи выявили более двух тысяч заболевших.

На 26 июля лечение от коронавируса продолжают получать 19 571 человек (19 421 КВИ+ и 150 КВИ-). Из них в стационарах находится – 1 472 пациента, продолжают лечение на дому – 18 099 пациентов.


Источник: Tengrinews.kz
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