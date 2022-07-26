1859 случаев заражения коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки, 25 июля, в Казахстане зарегистрировали 1859 новых случаев заражения коронавиусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1859 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:



в Нур-Султане – 835,

в Алматы – 363,

в Шымкенте – 17,

в Акмолинской области – 66,

в Актюбинской области – 11,

в Алматинской области – 45,

в Жетысуской области - 60,

в Атырауской области – 64,

в Восточно-Казахстанской области – 12,

в Абайской области - 8,

в Жамбылской области – 61,

в Западно-Казахстанской области – 21,

в Карагандинской области – 170,

в Улытауской области - 27,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 29,

в Северо-Казахстанской области – 3,

в Туркестанской области – 6.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 335 406 случаев заражения COVID-19.



Больше всего заболевших регистрируют в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.



По сравнению с 24 июля наблюдается небольшое снижение. Сутками ранее врачи выявили более двух тысяч заболевших.



На 26 июля лечение от коронавируса продолжают получать 19 571 человек (19 421 КВИ+ и 150 КВИ-). Из них в стационарах находится – 1 472 пациента, продолжают лечение на дому – 18 099 пациентов.