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Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 08:03
Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы
Фото: Zakon.kz
На парковке аэропорта дрались трое мужчин, которые находились в нетрезвом состоянии. Позже один из них разбил бутылку и побежал на прибывших полицейских, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео с большим количеством полицейских в аэропорту Алматы. На кадрах видны патрульные автомобили у входа в аэропорт.

В департаменте полиции сообщили, что ночью 26 июля на парковке аэропорта была драка. Трое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

- На требования сотрудников полиции они отреагировали агрессией. Один из дерущихся, 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух, - сообщили в ДП Алматы.



Участников драки задержали. Выяснилось, что они являются жителями Алматинской и Туркестанской областей. Двое из них ранее судимы за ограбление и кражу чужого имущества.

Действия фигурантов квалифицированы ст. 293, ч. 2 УК РК «Хулиганство». Начато досудебное расследование.

Кроме этого, в полиции сообщили, что по факту применения табельного оружия будет проведена служебная проверка.


Источник: zakon.kz
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