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Пора отпусков: как быстро получить паспорт и удостоверение личности

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 09:56
Пора отпусков: как быстро получить паспорт и удостоверение личности
Фото: Zakon.kz
Как получить паспорт и удостоверение личности в ЦОНе быстро и максимально комфортно – в материале Zakon.kz.

Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН.

При этом услуга оказываются по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой ЦОН вне зависимости от места прописки.

В ЦОНах услугу по оформлению удостоверения личности и паспорта оказывают сотрудники миграционной службы.

Паспорт

- Если вы обращаетесь за получением паспорта впервые, вам нужно будет только удостоверение личности;

- Если у вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за 1-2 месяца до истечения срока;

- Если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока действия старого – никаких штрафов за просрочку не предусмотрено;

- При подаче заявки сотрудник ЦОН на месте сделает ваше фото на документы.

Госпошлина за изготовление паспорта – 8 МРП (считается МРП установленное 1 января 2022 г) или (24 504 тенге).

Стандартный срок оказания услуги 15 рабочих дней.

При желании можно ускорить процесс при доплате.

Жители Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе могут ускорить процесс от трех до одного рабочего дня по этой схеме:

- 1 категория срочности – до 1 рабочего дня - 4 983 тенге;

- 2 категория срочности – до 3 рабочих дней - 2 752 тенге.

Для областных центров действует другая схема:

- 1 категория срочности – до 3 рабочих дней - 4 983 тенге;

- 2 категория срочности – до 5 рабочих дней - 2 752 тенге.

А для районов и городов областей доступна только третья категория: до 7 рабочих дней с доплатой в 1 116 тенге.

При оформлении паспорта на ребенка нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и оплатить пошлину. Обязательно присутствие одного из родителей.

Удостоверение личности

Удостоверение личности граждане РК получают при достижении ими 16 лет. При достижении этого возраста документ нужно получить в течение месяца, иначе предусмотрен штраф в 7 МРП или (21 441 тенге). Такой же штраф вы заплатите, если не получите новое удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого. При этом, если вы оплачиваете штраф в течение недели, то сумма будет на 50% ниже. Если у вас есть паспорт, его также необходимо взять собой при оформлении удостоверения.

Госпошлина за удостоверение личности составляет всего 0,2 МРП или 613 тенге.

Ускорить услугу можно по той же схеме, что и с паспортом.

Кроме того, есть льготная категория клиентов, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление удостоверения и паспорта. Это:

- Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;

- Герои Советского Союза и Социалистического труда;

- Инвалиды все групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;

- Престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;

- Многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»;

- Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.


Источник: zakon.kz
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