Пора отпусков: как быстро получить паспорт и удостоверение личности

Как получить паспорт и удостоверение личности в ЦОНе быстро и максимально комфортно – в материале Zakon.kz.
Услуги получения паспорта и удостоверения личности пока недоступны онлайн. За оформлением этих документов обязательно нужно обращаться в ЦОН.
При этом услуга оказываются по принципу экстерриториальности – вы можете обратиться в любой ЦОН вне зависимости от места прописки.
В ЦОНах услугу по оформлению удостоверения личности и паспорта оказывают сотрудники миграционной службы.
Паспорт
- Если вы обращаетесь за получением паспорта впервые, вам нужно будет только удостоверение личности;
- Если у вас истекает срок действия паспорта, вы можете его заменить за 1-2 месяца до истечения срока;
- Если вы обратились за получением нового паспорта уже после истечения срока действия старого – никаких штрафов за просрочку не предусмотрено;
- При подаче заявки сотрудник ЦОН на месте сделает ваше фото на документы.
Госпошлина за изготовление паспорта – 8 МРП (считается МРП установленное 1 января 2022 г) или (24 504 тенге).
Стандартный срок оказания услуги 15 рабочих дней.
При желании можно ускорить процесс при доплате.
Жители Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Актобе могут ускорить процесс от трех до одного рабочего дня по этой схеме:
- 1 категория срочности – до 1 рабочего дня - 4 983 тенге;
- 2 категория срочности – до 3 рабочих дней - 2 752 тенге.
Для областных центров действует другая схема:
- 1 категория срочности – до 3 рабочих дней - 4 983 тенге;
- 2 категория срочности – до 5 рабочих дней - 2 752 тенге.
А для районов и городов областей доступна только третья категория: до 7 рабочих дней с доплатой в 1 116 тенге.
При оформлении паспорта на ребенка нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и оплатить пошлину. Обязательно присутствие одного из родителей.
Удостоверение личности
Удостоверение личности граждане РК получают при достижении ими 16 лет. При достижении этого возраста документ нужно получить в течение месяца, иначе предусмотрен штраф в 7 МРП или (21 441 тенге). Такой же штраф вы заплатите, если не получите новое удостоверение в течение месяца после истечения срока действия старого. При этом, если вы оплачиваете штраф в течение недели, то сумма будет на 50% ниже. Если у вас есть паспорт, его также необходимо взять собой при оформлении удостоверения.
Госпошлина за удостоверение личности составляет всего 0,2 МРП или 613 тенге.
Ускорить услугу можно по той же схеме, что и с паспортом.
Кроме того, есть льготная категория клиентов, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление удостоверения и паспорта. Это:
- Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;
- Герои Советского Союза и Социалистического труда;
- Инвалиды все групп, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида;
- Престарелые, проживающие в учреждениях для престарелых и для инвалидов;
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах или интернатах;
- Многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа»;
- Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
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