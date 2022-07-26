Зачем отменять скидку при уплате штрафов, объяснили в МВД

Заместитель председателя Комитета административной полиции Жандос Мураталиев объяснил, зачем водителей хотят лишить возможности уплачивать административные штрафы с 50-процентной скидкой после пяти нарушений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Прорабатываются поправки по исключению возможности уплаты административных штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой для лиц, имеющих свыше пяти административных правонарушений в течение календарного года", - рассказал Мураталиев на онлайн-брифинге в Facebook.



Он пояснил, что из 3 миллионов правонарушений, которые на сегодня зафиксированы в базе, пять процентов водителей нарушили ПДД более пяти раз.



"От пяти до десяти раз нарушили ПДД 50 872 правонарушителя, от 10 до 50 раз - 14 тысяч человек, от 50 до 100 нарушений ПДД совершили 197 человек, 50 человек совершили свыше 100 нарушений правил дорожного движения. Мы хотим внести такую инициативу, чтобы сократить количество фактов ДТП. Мы делаем это не для того, чтобы наказать водителя", - объяснил Мураталиев.



По его словам, водители даже после привлечения к административной ответственности все равно продолжают нарушать и в итоге это может привести к более тяжким последствиям.



При этом он подчеркнул, что пока норма еще не введена и находится под вопросом.



"Данная инициатива только вносится нами как предложение. В дальнейшем это предложение будет обсуждаться общественностью и другими госорганами. В настоящий момент данная норма не действует и не внесена в закон", - уточнил он.



50-процентная скидка при уплате штрафов появилась в Казахстане в 2015 году. Тогда скидка не распространялась на нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.