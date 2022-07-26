Сколько должен стоить сахар в Казахстане, ответил министр

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев высказался о том, сколько должен стоить сахар в Казахстане на самом деле, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сегодня на рынке существуют субъективные сложности с доставкой сахара в регионы, заявил глава Минсельхоза.



"Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Необходимо отметить удорожание тростникового сырца на бирже. Транспортные затраты выросли, а также затраты на переработку. К примеру, стоимость тростникового сырца в 2020-2021 годах была в два раза меньше, чем сейчас - сейчас сахар-сырец стоит 476 долларов. Затраты на логистику также выросли в 2,6 раза, в предыдущие годы доставить сахар из Бразилии можно было за 110 долларов, а сегодня цена тонны сахарного сырца выросла до 300 долларов", - сказал он.



Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара на отечественных сахарных заводах.



"На сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за килограмм. При этом, если брать с учетом 15-процентной разрешенной надбавки у оптовиков, а также у розничных реализаторов, минимальная цена с учетом сложившейся себестоимости сахара-сырца должна составлять порядка 595-600 тенге. Это рыночный товар, поэтому цены связаны с ростом цен на сахар на отечественном рынке", - добавил министр.



Карашукеев также ответил на вопрос об ажиотаже и длинных очередях в магазинах страны.



"Что касается ажиотажа и длинных очередей, мы хоть завтра закончим ажиотаж, если перестанем продавать сахар ниже себестоимости. Сахар на рынке есть в достаточном количестве, но на него цена формируется исходя из рыночной стоимости. По прогнозам, Россия с сентября месяца откроет свой экспорт, урожай в этом году у них прогнозируется на достаточно хорошем уровне, поэтому я думаю, что июль-август у нас цены еще будут высокими, потом прогнозируем постепенное снижение и нормализацию на рынке", - заключил он.



