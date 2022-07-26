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Сколько должен стоить сахар в Казахстане, ответил министр

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Сколько должен стоить сахар в Казахстане, ответил министр
Фото Турар Казангапов ©/TENGRINEWS
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев высказался о том, сколько должен стоить сахар в Казахстане на самом деле, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня на рынке существуют субъективные сложности с доставкой сахара в регионы, заявил глава Минсельхоза.

"Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Необходимо отметить удорожание тростникового сырца на бирже. Транспортные затраты выросли, а также затраты на переработку. К примеру, стоимость тростникового сырца в 2020-2021 годах была в два раза меньше, чем сейчас - сейчас сахар-сырец стоит 476 долларов. Затраты на логистику также выросли в 2,6 раза, в предыдущие годы доставить сахар из Бразилии можно было за 110 долларов, а сегодня цена тонны сахарного сырца выросла до 300 долларов", - сказал он.

Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара на отечественных сахарных заводах.

"На сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за килограмм. При этом, если брать с учетом 15-процентной разрешенной надбавки у оптовиков, а также у розничных реализаторов, минимальная цена с учетом сложившейся себестоимости сахара-сырца должна составлять порядка 595-600 тенге. Это рыночный товар, поэтому цены связаны с ростом цен на сахар на отечественном рынке", - добавил министр.

Карашукеев также ответил на вопрос об ажиотаже и длинных очередях в магазинах страны.

"Что касается ажиотажа и длинных очередей, мы хоть завтра закончим ажиотаж, если перестанем продавать сахар ниже себестоимости. Сахар на рынке есть в достаточном количестве, но на него цена формируется исходя из рыночной стоимости. По прогнозам, Россия с сентября месяца откроет свой экспорт, урожай в этом году у них прогнозируется на достаточно хорошем уровне, поэтому я думаю, что июль-август у нас цены еще будут высокими, потом прогнозируем постепенное снижение и нормализацию на рынке", - заключил он.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 13:13
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев высказался о том, сколько должен стоить сахар

Лучше пусть выскажется почему посевную по сахарной свекле про.....и в Казахстане и уйдёт в отставку. А формирование рыночных цен мы и сами посчитаем.
 
 

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