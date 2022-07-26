"Лечить бессмысленно": родители новорожденного пожаловались на павлодарских медиков

Родители младенца утверждают, что почти неделю не могут ничего узнать о состоянии своего ребенка. Они говорят, что медики Павлодарской областной больницы, где находится малыш, не пускают их в реанимацию, грубят, не отвечают на звонки, не сообщают о том, как проходит лечение и в каком состоянии их сын. В Управлении здравоохранения ответили на жалобу семьи, передает корреспондент Tengrinews.kz.Первенец супругов Яны и Василия Алавацких появился на свет в мае этого года восьмимесячным, весом в 1,6 килограмма. Сразу после рождения его подключили к аппарату ИВЛ. У малыша было кровоизлияние в мозг, но точный диагноз павлодарские медики установить не смогли, и почти через месяц его санавиацией доставили в Национальный научный центр материнства и детства в Нур-Султане.Столичные медики диагностировали у ребенка гипоксически-ишемическую энцефалопатию тяжелой степени. Начатое лечение помогло стабилизировать состояние малыша. Как говорят родители, мальчик даже шел на поправку."Несмотря на тяжесть состояния, нам дважды в день разрешали навещать ребенка. Супруге давали брать его на руки. Мы там находились почти месяц и замечали улучшения. Сын начал поднимать ручки, сжимать пальчики, у него стал осознанным взгляд. Но диагностика закончилась, и нас вновь отправили в Павлодар. Сначала в перинатальный центр, там он пролежал 2-3 дня, после сказали, что сын вышел из возраста новорожденного, и перевели его в детскую областную больницу", - рассказывает отец ребенка Василий Алавацкий.По словам мужчины, в последний раз он видел сына 20 июля, в день консилиума, где врачи должны были рассказать о дальнейшем лечении малыша."Но заведующий неврологическим отделением открытым текстом сказал, что лечить нашего сына не будут, так как он считает, что малыш умрет. Сказал, что бессмысленно его лечить. Мы попросили сделать дополнительно анализ, чтобы установить точный диагноз. Но в ответ услышали, что этот анализ платный, стоит 40 тысяч тенге, готовится около 90 дней, а наш сын столько не проживет. Сказали, что через несколько дней после реанимации его положат на паллиативную койку и будут просто поддерживать состояние, пока он не умрет. Мы готовы заплатить за этот анализ. Но почему врачи заживо хоронят нашего сына? Почему нас не пускают к нему. В день консилиума нам сказали, что сделают сыну трахеостому. Прошла уже почти неделя, а мы не знаем, что с малышом", - плача говорит мама мальчика.К слову, всю беременность женщина наблюдалась в поликлинике № 4 Павлодара. Несмотря на миому и сахарный диабет, вынашивание, как говорили медики, шло нормально, малыш развивался без патологий. Но на 33-й неделе беременности на УЗИ выявили многоводие, и павлодарку экстренно госпитализировали, а после ухудшения состояния сделали кесарево сечение."Мы считаем, что из-за халатного отношения медиков наш сын сейчас в реанимации. Одни не досмотрели во время беременности, другие просто решили, что он не жилец. Врачи призваны спасать и лечить, тем более речь идет о маленьком ребенке, но в отношении нашего сына видим полное равнодушие и нежелание ему помочь", - сказал отец младенца.В Управлении здравоохранения Павлодарской области заявили, что малыша лечат."Лечение в областной детской больнице ребенок получает в полном объеме. О состоянии ребенка и прогнозе заболевания родители проинформированы. В день консилиума родителям была предоставлена возможность посетить ребенка. Даны разъяснения, что частые посещения невозможны в целях обеспечения эпидемиологической безопасности и с учетом загруженности реанимационного отделения", - прокомментировали в УЗО региона.В ведомстве также сообщили, что из-за тяжелого состояния малышу противопоказано реабилитационное лечение в виде массажа и ЛФК, как того требуют родители."25 июля подана заявка на проведение телемедицины с участием специалистов КФ UMC Нур-Султана для согласования дальнейшей тактики ведения пациента. О результатах консультации родители ребенка будут проинформированы", - отметили в ведомстве.Между тем родители малыша написали жалобу в Управление здравоохранения, Комитет медицинского и фармацевтического контроля по Павлодарской области и даже побывали на приеме у замакима области. На следующий день после обращения их пустили к сыну."Ему стало только хуже, он лежит почти в коматозном состоянии, у него на голове пролежни, оставшиеся еще с перинатального центра. Сами врачи говорят, что он поступил с положительной динамикой, а сейчас состояние ухудшилось. Точный диагноз до сих пор неизвестен. Нам сказали, что его только стимулируют. Просим, чтобы сына направили в Нур-Султан, поставили ему точный диагноз и начали лечить. Мы боимся, что будет слишком поздно, поэтому просим, помогите", - сказал отец ребенка.