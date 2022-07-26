Сколько в Казахстане платят за переселение на север

Сокращение рабочей силы на севере Казахстана продолжают решать программой переселения. В министерстве труда и соцзащиты населения рассказали LS
о том, какие выплаты положены внутренним мигрантам в этом году.
По информации ведомства, в Северо-Казахстанской области есть предпосылки к сокращению численности рабочей силы из-за демографической ситуации.
В связи с этим продолжается стимулирование территориальной мобильности трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном переселении, включая кандасов (программа "Юг – Север").
Регионами выбытия на 2021-2025 годы определены Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, а также города Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Регионами приема являются Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
Для участников добровольного переселения в 2022 году единовременная выплата составляет 222,6 тыс. тенге (70 МРП).
Также для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате комуслуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение года, выделяются от 45,9 тыс. тенге до 91,9 тыс. тенге в текущем году (15-30 МРП). В том числе для переселившихся в город предлагаются выплаты в размере 61,3 тыс. тенге, если это один человек. Для семьи до четырех человек предлагается 76,6 тыс. тенге, если в семье от пяти человек – 91,9 тыс. тенге. Переехавшим в сельскую местность будут выплачиваться расходы в размере 45,9 тыс. тенге – для одного человека, 55,1 тыс. тенге – для двух-четырех человек, 64,3 тыс. тенге – для пяти и более человек.
Согласно нацпроекту, в 2022 году на эти цели предусмотрено 7,2 млрд тенге. На 1 июля, по информации ведомства, уже было переселено 8,1 тыс. человек.
Тем временем, по информации Минтруда, в начале 2022 года в СКО число вакантных рабочих мест на крупных и средних предприятиях составило 1,8 тыс. единиц. В том числе 25% в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, 21% в обрабатывающей промышленности, 20% в здравоохранении.
В Шымкенте – 1,1 тыс. вакансий: 35% в транспорте и складировании, 32% в обрабатывающей промышленности, 24% в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом. В Жамбылской области - 642 вакансии: 43% в транспорте и складировании, 17% в здравоохранении, 14% в промышленности. В Туркестанской области – 431 вакансия: 18% в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, 18% в горнодобывающей промышленности, 10% в торговле.
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