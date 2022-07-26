"Булекбаев, где цветы?": надпись у засохшего цветочного вазона прокомментировали в Караганде

В Караганде обсуждают появление и исчезновение вазона с засохшими цветами и надписью "Булекбаев, где цветы?" вдоль одной из центральных улиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Карагандинцы активно обсуждают посадку цветов на центральных улицах города. Некоторые горожане считают, что в этом году работы ведутся плохо. Недавно вдоль одной из центральных улиц неизвестный установил вазон с засохшими цветами и надписью "Булекбаев, где цветы?". Правда, он простоял недолго, вскоре вазон убрали.



Появление и таинственное исчезновение вазона с надписью вызвало активную реакцию общественности. Люди считают, что надпись адресована акиму Караганды Ермаганбету Булекпаеву. Некоторые горожане уверены, что в этом году работа по посадке цветов в городе завалена.



На скандальную надпись отреагировали и в акимате района Казыбек би. По словам замакима района Максута Кожанова, вазон с кричащей надписью установили не жители города или общественники, а конкуренты компании, которая занимается посадкой цветов.



"В этом году по текущему содержанию и озеленению района Казыбек би заключен договор с общественным объединением инвалидов "Жан Дос". С компанией был заключен договор на 190 миллионов тенге. Она обязалась высадить на клумбах 440 тысяч однолетних цветов, 6700 многолетних и деревья. Также компания должна была посадить петуньи в вазонах вдоль трех проспектов. Это Бухар-Жырау, Нуркена Абдирова и Республики. Именно с этим последним пунктом она не справилась. Они посадили петуньи, но они не прижились. Вазон с засохшими цветами и надписью был установлен как раз на одном из этих участков. Мы уверены, что его там установили не общественники, а конкуренты ОО "Жан Дос", - сообщил замакима района Казыбек би Максут Кожанов.



Также замакима добавил, что на сегодняшний день ОО "Жан Дос" оплачено только 80 миллионов тенге. Остальная сумма будет переведена только после того, как цветы приживутся и работы будут завершены полностью.



"Некоторые жители города путают многолетние и однолетние цветы. Они считают, что все клумбы должны цвести в одно время. А многолетние ведь цветут по-разному и не сразу. В целом к работе ОО "Жан Дос" были нарекания. Но компания их своевременно устраняет", - добавил Максут Кожанов.