Итальянка заплатила таксисту 45 тысяч тенге за поездку из аэропорта Алматы до гостиницы

Гражданка Италии заплатила таксисту 45 тысяч тенге за поездку из аэропорта Алматы до гостиницы. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов, передает Tengrinews.kz.
По его словам, в Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы обратился житель мегаполиса о принятии мер в отношении неустановленного водителя такси, который осуществил перевозку гостя из Италии из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские быстро установили личность таксиста. Им оказался 48-летний житель Алматинской области. Мужчина назойливо приставая ввел в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд с аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Богенбай батыра. Водитель возместил ущерб.
"Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК ("Приставание в общественных местах")", - резюмировал полковник полиции.
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