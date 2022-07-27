«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС

Глава «Роскосмоса» Борисов заявил Путину об уходе России из проекта МКС после 2024 года.



Россия после 2024 года выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.



По его словам, Россия выполнит все обязательства перед партнерами, однако решение об уходе со станции после 2024 года уже принято. «Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полет обогащал нас знаниями в области космоса», — добавил Борисов.