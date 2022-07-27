Самокатчица разбилась насмерть об открытую дверь авто в Алматы

Это единственный с начала года случай гибели водителя самоката в мегаполисе.



В департаменте полиции Алматы рассказали о единственном с начала года ДТП, в котором погиб водитель электросамоката. Как отметили в ведомстве, инцидент произошёл 10 июня в Бостандыкском районе.



Около 8 часов утра девушка 1995 года рождения ехала на электросамокате на юг по проезжей части улицы Маркова. Внезапно открылась дверь стоявшего на её пути автомобиля Nissan Patrol, в котором находилась женщина 1982 года рождения. Девушка на самокате не успела избежать столкновения и упала. Через несколько часов она умерла от травм в Центральной городской больнице.



С начала года в мегаполисе зарегистрировали 76 других ДТП с электросамокатами. В них пострадал 81 человек.