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Самокатчица разбилась насмерть об открытую дверь авто в Алматы

Просмотров:893 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Самокатчица разбилась насмерть об открытую дверь авто в Алматы
Иллюстративное фото
Это единственный с начала года случай гибели водителя самоката в мегаполисе.

В департаменте полиции Алматы рассказали о единственном с начала года ДТП, в котором погиб водитель электросамоката. Как отметили в ведомстве, инцидент произошёл 10 июня в Бостандыкском районе.

Около 8 часов утра девушка 1995 года рождения ехала на электросамокате на юг по проезжей части улицы Маркова. Внезапно открылась дверь стоявшего на её пути автомобиля Nissan Patrol, в котором находилась женщина 1982 года рождения. Девушка на самокате не успела избежать столкновения и упала. Через несколько часов она умерла от травм в Центральной городской больнице.

С начала года в мегаполисе зарегистрировали 76 других ДТП с электросамокатами. В них пострадал 81 человек.


Источник: informburo.kz
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