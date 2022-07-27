Бабушка прыгнула в колодец вслед за упавшим внуком в Китае

В Китае отважная бабушка не раздумывая прыгнула в септик, чтобы спасти своего внука. TengriMIX рассказывает подробнее о поступке женщины, который активно обсуждают пользователи в сети.Как сообщает Daily Mail, мальчик поднял крышку канализации и, потеряв равновесие, упал в канализационный люк. Бабушка без промедления прыгнула за ним и помогала ему выбраться. Помогали им и мимо проходившие неравнодушные прохожие.Камера видеонаблюдения зафиксировала момент спасения ребенка. К счастью, никто не пострадал.Изначально видео было опубликовано неким господином Ли, который сказал, что проверил видеонаблюдение после того, как услышал об инциденте.По словам местного бизнесмена, изначально септик закрывался крышкой люка, однако вот уже некоторое время он был покрыт лишь деревянными досками, которые и поднял любопытный мальчик.Комментаторы в сети восхитились поступком смелой женщины и подчеркивают, что она без лишних колебаний "встретила опасность", чтобы спасти ребенка.22 июля стало известно, что 19-летний студент спас двухлетнего ребенка от падения с высоты 7-го этажа в Алматы. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.Также в июле в Шымкенте 12-летняя девочка спасла годовалых братьев-близнецов из горящего дома. Инцидент произошел ночью 15 июля в дачном массиве Кайнарбулак.