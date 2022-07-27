"Полицейская спецоперация". Нацбанк предупредил о новой схеме мошенников

Национальный банк Казахстана предупредил казахстанцев о появлении мошеннической схемы, в которой злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, передает Tengrinews.kz.



По данным Нацбанка, мошенники представляются сотрудниками полиции или работниками Национального банка. Они под предлогом проведения "спецоперации по поимке недобросовестных банковских менеджеров" убеждают граждан оформить кредиты, микрозаймы, а затем перевести деньги на счета третьих лиц.



"В некоторых случаях подставные "полицейские" сообщают, что совместно с Национальным банком проводят "спецоперацию", и в качестве подтверждения переадресовывают звонки на подставных "работников Национального банка", отправляют поддельные удостоверения, документы банковских переводов и прочие документы, подтверждающие легитимность выполняемых действий. Это свидетельствует о работе организованной группы мошенников", - говорится в сообщении.



Цель мошенников - мотивация к оформлению кредита, хищение денежных средств и получение персональных данных, в том числе близких людей жертвы.



При поступлении телефонных звонков от подставных "сотрудников правоохранительной системы" или "работников Национального банка" рекомендуется прервать разговор, не принимать участие в проведении мошеннических действий по "поимке недобросовестных менеджеров банка" и немедленно обратиться в правоохранительные органы.



В Национальном банке напоминают: нельзя устанавливать мобильные приложения, раскрывать свои персональные данные, предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.



Дополнительные рекомендации:



не передавать информацию о банковской карте, логины и пароли к интернет-банкингу, получаемые СМС-коды, свои персональные данные (в том числе близких вам людей);

не указывать номер мобильного телефона и не расплачиваться основной банковской картой на малоизвестных или сомнительных сайтах;

игнорировать поддельные рекламные сообщения "от лица Национального банка" в социальных сетях и мессенджерах;

в случае получения предложений о перечислении вам или вашим близким денежных средств необходимо проверить цель перевода у официального источника, а также перепроверить, положена ли вам такая выплата.



Национальный банк не обслуживает физических лиц, не проводит денежные расчеты с населением.



Для проверки поступающих запросов или требований к каким-либо действиям необходимо позвонить на официальный номер финансовой организации или банка, а в случае наличия сомнений посетить финансовое учреждение и переговорить с его сотрудником.



Для консультации также можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.