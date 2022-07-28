Атырауский НПЗ остановил производство

В среду, 27 июля, в 18:08 часов в Атырауской области из-за дождя, грозы и ураганного ветра одновременно отключились две воздушные линии электропередачи 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы», сообщает «Казинформ».



В результате непогоды обрушились опоры линий электропередачи, что привело к ограничениям в энергоснабжении АО «КТК-К» на 16 МВт. В свою очередь, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий, что спровоцировало остановку производства.



«После внезапного прекращения подачи электроэнергии по двум линиям, на заводе остановили две установки. Затем аварийно остановилось практически все производство. Электроэнергию берем в «Атырау-Жарык». В настоящее время удалось сохранить работу только двух установок первичной перегонки нефти. Во время выведения установок из эксплуатации весь газ отправили на факельное хозяйство. Делается это автоматически, чтобы не произошло разгерметизации оборудования. О том, какой ущерб нанесен оборудованию завода, пока говорить преждевременно. Это выяснится в процессе его запуска», - сообщил генеральный директор завода Мурат Досмуратов.



Глава предприятия также озвучил данные по запасам топлива на заводе.



«В настоящее время на заводе имеется 26 тыс. тонн бензина, 22 тыс. тонн дизельного топлива, 4 тыс. тонн керосина. Бензина и дизельного топлива хватит для отгрузки потребителям на 5-6 дней, керосина - на неделю», - сообщил генеральный директор Атырауского НПЗ.



По его словам, чтобы начать тестирование и запуск установок предприятия, необходимо возобновить подачу электроэнергии. KEGOC пока не называет сроков, которые потребуются для восстановления линий.



«За короткий период на заводе это уже второе аварийное отключение. В прошлую пятницу из-за электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня. Сегодня ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. Теперь предстоит очищать оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить, сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок, невозможно», - пояснил Мурат Досмуратов.