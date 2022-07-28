Запрет на вывоз угля планируют ввести в Казахстане

В Казахстане планируют ввести шестимесячный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. Соответствующий проект документа опубликован на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.



Проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля" вынес на публичное обсуждение Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



Планируется ввести запрет на вывоз сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом: уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2701).



В пояснительной записке к документу отмечается, что в стране сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2022-2023 годов. Согласно нему, объем потребления угля составляет порядка 9,6 миллиона тонн, из них на коммунально-бытовой сектор - 2,6 миллиона тонн, для населения - 7 миллионов тонн.



"В связи с резким похолоданием в сентябре 2021 года в центральных и северных регионах страны резко возрос спрос на уголь. Используя данную ситуацию, недобросовестные перекупщики в пиковый период закупа угля добавляли свои накрутки к цене угля, то есть приобретали по 13 тысяч тенге и перепродавали до 30 тысяч тенге за тонну, что негативно отражалось на населении. Через СМИ поступали обращения от населения, что уголь, предназначенный для внутреннего рынка, вывозится на экспорт", - говорится в записке.



Анализ показывает, что экспорт угля в соседние страны увеличился, в частности: в Кыргызстан - на 19 процентов, в Узбекистан - на 30 процентов.



"В целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и энергетической безопасности Министерство индустрии и инфраструктурного развития считает целесообразным введение запрета на вывоз угля автомобильным транспортом в пиковый период, то есть с 1 августа 2022 года на 6 месяцев.



Целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан была поддержана на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 8 июля 2022 года", - отмечается в документе.