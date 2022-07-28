Казахстанский общепит обеспечат сахаром - правительство

В Министерстве сельского хозяйства состоялась встреча с представителями Ассоциации общественного питания, в ходе которой обсуждались вопросы обеспечения бизнеса необходимыми объемами сахара, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



По итогам обсуждений было принято решение дополнительно поддержать малый и средний бизнес и покрыть потребности объектов общепита в индустриальном сахаре.



Сообщается, что в течение сегодняшнего дня, 28 июля, будут определены объемы потребности сахара для объектов общепита с целью организации поставок в приоритетном порядке.



На первом этапе более тысячи тонн сахара будет отгружено в три наиболее населенных региона.



"Министерством сельского хозяйства будет направлен дополнительный объем в Нур-Султан, Алматы и Шымкент, где представители малого бизнеса смогут брать необходимый объем сахара. Также ассоциацией будут представлены списки и расчеты потребности по другим городам. При этом ассоциация и акиматы разработают алгоритм по предоставлению данного сахара", - заявил на совещании вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай.



Во встрече, кроме вице-министра, также приняли участие председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев, советник председателя Ассоциации общественного питания Вероника Нурпеисова и представители акимата Нур-Султана.



Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о том, что около 60 тысяч заведений общепита в Казахстане оказались на грани банкротства из-за высоких цен на сахар. Производство, по словам предпринимателей, стало нерентабельным. В некоторых регионах сладкий продукт "или совсем отсутствует, или продают его с бешеной наценкой".