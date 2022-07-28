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В Казахстане осудили 717 фигурантов дела о январских событиях

Просмотров:220 Опубликовано: Вчера, 19:52
В Казахстане осудили 717 фигурантов дела о январских событиях
Иллюстративное фото
Их осудили за участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия.

В Генеральной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие.

"С начала года, во исполнение поручений главы государства, усилия прокуроров были сфокусированы на установлении причин и деталей "январской трагедии", выявлении организаторов и активных участников терактов и массовых беспорядков. На сегодняшний день по результатам расследования этих событий в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 лиц (за участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия)", – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.


В рамках внедрения трёхзвенной модели прокуроры проверили 189 тысяч процессуальных решений. С начала года прокуроры по новому порядку составили 570 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям.

Отмечается, что благодаря "прокурорскому фильтру" сокращается количество нарушений конституционных прав граждан на досудебной стадии. С начала года прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 человек. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освободили 512 человек.

По инициативе прокуроров были оправданы 15 осуждённых.

В социально-экономической сфере по актам прокуроров устранено свыше 8 тысяч нарушений законности. В бюджет возвращено более 15 млрд тенге. К различным видам ответственности привлекли 14,5 тысяч человек.

Отмечается также, что прокуроры вскрыли серьёзные нарушения, "серые" схемы хищений и коррупции в области таможенного регулирования и рынка сжиженного нефтяного газа.

Кроме того, восстановлены трудовые права более 184 тысяч человек, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

"Значимые результаты достигнуты в одном из приоритетных направлений надзора – защите бизнеса. Так, по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 845 актов надзора, отменены 5,5 тысячи адмвзысканий на сумму свыше 212 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,2 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, к ответственности привлечено свыше 650 лиц", – сообщили в Генпрокуратуре.


Источник: informburo.kz
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