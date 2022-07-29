Без флага Казахстана на олимпиаде: инцидент прокомментировали в Федерации шахмат

В Федерации шахмат Казахстана объяснили инцидент с отсутствием государственного флага у национальной сборной во время церемонии открытия Всемирной шахматной олимпиады, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как пояснили в федерации, на предыдущих Олимпиадах не практиковалось шествие спортсменов. Отмечается, что флаг, как правило, было необходим только на закрытии олимпиады в случае награждения участников."В этом году организаторы решили дать такую возможность, но не проинформировали делегации на должном уровне. Хотим отметить, что не только казахстанская делегация была без государственной символики. Больше половины представителей стран вышли без предупреждения, а некоторые вовсе не присутствовали на шествии. На открытии Казахстан представляли международный гроссмейстер Жансая Абдумалик и международный мастер Арыстанбек Уразаев", - объяснили в федерации.На 44-й Всемирной шахматной олимпиаде Казахстан представляют мужская и женская сборные. В составе мужской сборной Жуматаева Ринат, Кажгалеев Муртас, Уразаев Арыстанбек, Ногербек Казыбек, Сулейманов Алишер. В составе женской сборной, Абдумалик Жансая, Ассаубаева Бибисара, Нахбаева Гулисхан, Балабаева Ксения и Нургали Назерке.Ранее мать Бибисары Асаубаевой Лиана Танжарикова заявила, что Федерации шахмат Казахстана "пожалела деньги на флаг". По ее словам, в результате этого национальная сборная прошла на параде открытия Всемирной шахматной олимпиаде без флага.Потому что Казахстанская федерация шахмат, ответственная за организацию участия сборной на олимпиаде, не позаботилась, не посчитала нужным, забыла, пожалела 20 тысяч тенге специально саботировала, принципиально не взяла на Всемирные олимпийские Игры казахстанский флаг. В результате сборная Казахстана прошла на параде без флага. Стыд и позор", - написала она в соцсетях.