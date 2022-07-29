Самата Абиша допросили по делу экс-главы КНБ

Бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш был допрошен по делу Карима Масимова и других фигурантов дела, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В КНБ также сообщили, что Самат Абиш является свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей ведомства.



"Абиш С. С. допрошен и проходит в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Масимова К. К., Садыкулова А. Т., Ергожина Д. Е., Осипова М. С. и других по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 175, частью 3 статьи 179, пунктом 3 части 3 статьи 218, пунктом 3 части 4 статьи 362, частью 4 статьи 366 УК РК.



Уголовные дела в отношении Абиша С. С. органами национальной безопасности не регистрировались, мера пресечения не избиралась", - сообщили в пресс-службе КНБ на запрос Tengrinews.kz.



22 июня этого года в кулуарах Мажилиса Парламента заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов сообщил, что Самат Абиш "находится в орбите следствия", но не уточнил, в каком именно статусе.



Отметим, 43-летний Самат Абиш с 2000 по 2006 год проходил службу на должностях офицерского состава в органах КНБ РК. Далее работал заместителем председателя, председателем Комитета регистрационной службы Министерства юстиции, был ответственным секретарем данного ведомства.



В 2010 году стал начальником департамента кадров КНБ, после чего возглавил Департамент КНБ по городу Астане (с ноября 2011 по март 2013 года). После Самат Абиш стал заместителем председателя Комитета национальной безопасности.



В 2015 году его назначили первым заместителем руководителя КНБ РК. 17 января 2022 года Самат Абиш был освобожден от занимаемой должности.



Ранее заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов сообщил, что к осени этого года, возможно, будут известны результаты расследования, проводимого в отношении бывшего руководства КНБ.



Напомним, 6 января этого года Комитет национальной безопасности начал расследование по факту государственной измены по статье 175, части 1 УК РК. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.