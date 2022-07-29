Рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК

Минэкологии подготовило поправки в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, сообщает Zakon.kz.



Как поясняется, 22 июля текущего года Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК на заседании Межведомственной зоологической комиссии вынес вопрос об исключении рыбы кутум из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.



Ранее кутум был включен и в последующем исключен из Красных книг прикаспийских государств в связи с положительной оценкой состояния популяции.



- Результаты многолетних научных исследований свидетельствуют о восстановлении численности популяции кутума в акватории Каспийского моря и у побережья Мангистауской области. По мнению ученых, состояние популяции и условия устойчивого существования кутума восстановлены до пределов, обеспечивающих сохранение генофонда и исключающих угрозу их естественному воспроизводству, - сообщили в Комитете рыбного хозяйства.



В этой связи Межведомственной зоологической комиссией рекомендовано исключить кутум из Красной книги Республики Казахстан.



Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 августа.



Кутум — рыба из семейства карповых, подвид вырезуба. Обитает в Каспийском море в пресной и малосоленой воде. Длина тела – 30—45 сантиметров, реже до 70, масса обычно 0,5-2 кг, максимальная — 8 кг. Кутум был широко распространен и вылавливался промышленным способом. Его популяция значительно сократилась в результате интенсивного лова и загрязнений, в связи с этим кутум был включен в Красную книгу.