Мужчины в Казахстане стали брать декретный отпуск

На брифинге в СЦК генеральный директор госфонда соцстрахования Нурсулу Кемел рассказала о выплатах по уходу за ребенком до года, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы госфонда, соцвыплата по уходу за ребенком до года выплачивается участнику обязательного соцстрахования.
- Выплачивается родителю, который будет заниматься уходом за ребенком до года. Кто из родителей – это может быть мать или отец, родители имеют такое право, и оно не ограничено. Но такая выплата выплачивается конкретно тому родителю, который потерял доход в связи с уходом за ребенком до года, - рассказала Нурсулу Кемел.
При этом она уточнила, что если решение взять декретный отпуск принял отец, то он должен быть официально трудоустроен и делать соцотчисления, в таком случае у него есть возможность получать такие выплаты.
По данным прошлого года, 385 тысячам граждан были назначены такие выплаты по ходу за ребенком до года, из них около 3,5 тысячи – мужчины, которые решили заниматься уходом за ребенком до года и лишились в связи с этим трудовых доходов, так как на работе взяли декретный отпуск по уходу за ребенком. Мы таким мужчинам никаких запретов не выставляем, - рассказала Нурсулу Кемел.
Она уточнила, что в семье выплату по уходу за ребенком до года может получить только один из родителей.
По данным госфонда соцстрахования, для защиты интересов работающих женщин с 2008 года введено социальное страхование материнства и детства.
Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. В 2021 году порядка 205 тысячам человек назначены выплаты по беременности и родам.
Ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до года из фонда назначается с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.
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