«У нас тут перспектив нет»: Почему казахстанская молодежь уезжает учиться за рубеж?

Учеба за рубежом — счастливый билет для молодежи, которая хочет вырваться из Казахстана и увидеть мир. По некоторым оценкам, каждый год из нашей страны на учебу за границу уезжают около 100 тыс студентов. Точное число назвать весьма сложно, официальной статистики — сколько человек уехали из страны за знаниями и в какие страны, попросту нет.



Студенческая миграция казахстанцев опасна тем, что большинство из них никогда не возвращаются на родину. Дипломированных специалистов прельщают открывающиеся после выпуска возможности, и отталкивает упадок казахстанской экономики. О других причинах эмиграции и планах на будущее студенты зарубежных вузов поведали журналистке ИА «NewTimes.kz».



Лето — традиционно жаркое время для вчерашних выпускников школ и их родителей. Пока часть абитуриентов успешно сдала единое национальное тестирование и получила государственные гранты, другие бегают со сбором документов для учебы за рубежом.



Казахстанская молодежь уже долгое время смотрит в сторону Запада и даже стран СНГ. К сожалению, ни у министерства науки и высшего образования, ни у бюро национальной статистики РК нет конкретных данных о количестве наших студентов за рубежом. Поэтому многие эксперты используют данные ЮНЕСКО. Согласно им, поток казахстанских студентов, выезжающих на учебу за рубеж, растет с каждым годом



Если в 2011 году количество таких студентов составляло 43 тыс, то в 2017 году — около 90 тыс человек. При этом, по другим данным уже в 2016 году за рубежом учились 102 тыс казахстанских студентов, причем 86% из них — в России и Китае. А последняя доступная статистика ЮНЕСКО за 2017 год. Согласно ей, на тот момент за рубежом обучались 83,5 тыс казахстанских студентов.



В 2018 году на сайте министерства образования РФ было указано, что в стране учатся около 100 тыс казахстанских студентов, китайские официальные лица говорят о цифре в 17,6 тыс.



Китай и Россия — действительно самые популярные направления для студенческой миграции, следом идут Чехия, Польша, Турция. Ну, и менее доступные США, Западная Европа, Япония, Южная Корея и Сингапур.



Тут стоит отметить, что часть студентов просто пользуется возможностями краткосрочной мобильности. Благодаря ей молодые люди могут учиться за рубежом от 3 до 12 месяцев с последующим признанием зачетных единиц/кредитов. Болонская система высшего образования, к которой в 2010 году присоединился и Казахстан, позволяет и поощряет такую практику.



Более того, государство само отправляет граждан в иностранные вузы по программе академической мобильности «Болашак». Их учеба финансируется за счет бюджетных средств.



Пора ли бить тревогу?



Проблему масштабной миграции молодежи обсуждают уже долгие годы. Эта тема обострилась до и после пандемии, когда встал вопрос о возвращении студентов иностранных вузов на родину. А вот студенты медуниверситетов и практикующие врачи напротив задумались о переезде.



«Растет импорт образовательных услуг и выезд за высшим образованием в иностранные вузы. На сегодня 14% наших студентов обучается за рубежом. Это очень высокий показатель. В странах ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития - прим. NT) он составляет от 1% до 8%», — возмущался депутат мажилиса Айкын Конуров в 2020 году, предлагая уделять больше внимания программе развития образования.



Чуть более позитивной позиции придерживалась экс-министр информации и нынешняя замруководительница администрации президента Аида Балаева. По словам чиновницы, то, что студенты уезжают учиться и работать за рубеж показывает потенциал казахстанских учителей, которые воспитывают в детях целеустремленность и желание реализовать свой потенциал.



«О массовом оттоке населения говорить нельзя. Если обратиться к статистике то в целом от 100% только 0,2% уезжает. Это допустимый коридор. Если рассматривать причины миграции студентов, то их приглашают на работу за рубежом, кто-то получает грант в ведущих мировых ВУЗах, кто то проходит стажировку и практику. Другой вопрос, что эти молодые люди и граждане готовы вернуться и вносить свой вклад в развитие нашей страны», — заявила Балаева.



В самом министерства образования ответили, что отток студентов за границу связан с несколькими причинами: получение высококачественного образования; большая ценность европейского и американского диплома; наличие дополнительных карьерных перспектив; возможность изучения одного и более иностранных языков; возможность межкультурных коммуникаций; возможность путешествовать и познавать мир.



«С каждым годом миграция квалифицированных специалистов растёт и ныне воспринимается как серьезная угроза будущему многих государств. С другой стороны, сторонники миграций профессионалов вместо термина «утечка мозгов» используют другие, более нейтральные названия: например, «обмен мозгов» (Brain Exchange) или «мобильность мозгов» (Brain Mobility), — и подчеркивают, что у этого процесса есть не только минусы, но и плюсы.



На наш взгляд, правильно рассматривать миграцию специалистов как «утечку мозгов», когда специалист уезжает из страны навсегда (на постоянное место жительство). В случае временной трудовой миграции — это приобретение профессионального опыта», — объяснялись когда-то чиновники из МОН РК.



Сами казахстанцы уверяют, что хотят остаться за границей по разным соображениям, среди которых — экономическая стабильность, карьерные перспективы, возможность быть средним классом, хорошая экология и внутреннее чувство защищенности. В Казахстане, по их словам, умным и талантливым людям «тяжело устроиться без связей, агашек и коррупции».



Анара Ануарбекова, Южная Корея



Астанчанка Анара после выпуска из школы сразу подала документы в Евразийский национальный университет имени Гумилева. На факультет международных отношений, как она и мечтала. Но первые же дни учебы в вузе сильно разочаровали девушку:



«Половина учебной программы в большинстве казахстанских вузов — это никому не нужны предметы, которые только отнимают твое время. Пока первокурсники ходят на платные курсы, чтобы подтянуть свой английский, универ нагружает нас на парах евразийства, философии или физической культуры. Не говорю уже о том, что важные предметы преподавали не совсем компетентные люди. На кафедрах не хватало профессоров, которые имели бы хоть какую-то практику за плечами.



Я отучилась так один курс, надеясь, что ситуация улучшится. Но параллельно с этим изучала европейскую программу Erasmus, подтягивала свой английский, позже сдала IELTS. Наверное, уже в тот момент мне хотелось забрать документы из универа и поскорее уехать. Я просто не знала, куда?» — рассказывает студентка.



В конечном выборе девушке, на удивление, помогло увлечение азиатской культурой и кей-попом. Анара говорит, что всегда мечтала побывать в Южной Корее, но даже не думала, что когда-то будет жить и учиться там.



«Я выиграла стипендию на обучение в Daegu University, в городе Тэгу. Она покрывает все расходы, типа авиабилетов, страховки, и мне даже выплачивают ежемесячную стипендию. Конечно, счастью не было предела, но для этого мне пришлось усиленно готовиться, учить язык, отчислиться из прошлого университета. Это, оказывается, тоже очень непросто», — вспоминает Анара.



Девушка говорит, что ей нравится жизнь в Корее. Она намного дороже, чем в Казахстане, но со временем приходится себя дисциплинировать. Но самое главное, что студентка полностью довольна знаниями, которые получает в университете. Возвращаться в Казахстан после обучения она пока не планирует.



«Здесь я получу не просто высокую зарплату, которую придется годами добиваться в нашей стране, а уверенность в завтрашнем дне — стабильность и спокойствие. В том числе стабильные курсы валют, развитый частный сектор бизнеса — большой рынок, много компаний, множество возможностей.



Я уверена в своих знаниях и в том, что мой диплом будет котироваться. Хотя в Корее достаточно высокая конкуренция между выпускниками, но я буду стараться получить работу именно тут. В Казахстане же перспектив нет», — резюмирует казахстанка.



Алина, University of Amsterdam



Жительница Алматы уехала в радушные Нидерланды четыре года тому назад. До этого она получила диплом бакалавра по специальности «юриспруденция» в КазНУ. А после этого поставила себе цель — получить степень магистра за рубежом.



«Самым очевидным вариантом была программа «Болашак», но по ней я не прошла. Поэтому стала изучать варианты университетов, которые готовы предложить скидку иностранным студентам. Выбор на Амстердам упал именно из-за 50%-й скидки на обучение, ну, и в целом мне всегда хотелось пожить в Европе», —- делится Алина.



Студентка изучала коммерческое право в течение двух лет. По ее словам, чем ближе был срок выпуска, тем меньшей ей хотелось возвращаться в Казахстана.



«Во-первых, я не видела для себя долгосрочных перспектив на 10-20 лет вперед. Куда устроиться с моей специализацией и на хороших условиях труда? Увы, без агашек и коррупции на такие позиции никогда не берут выпускников даже иностранных вузов, что уж говорить о наших? Есть только одна причина, по которой я захочу вернуться в Казахстан — это очень интересная работа и хорошие условия. Но пока таких офферов не поступало.



Зато тут, в Амстердаме, мне очень комфортно. Я чувствую себя защищенной, талантливой, нужной! В Казахстане приходится доказывать даже посторонним людям, что ты человек и что у тебя есть права. А за границей не нужно хорошо выглядеть или быть тем, кем общество хочет меня видеть. Тут не спрашивают, когда ты выйдешь замуж или почему у тебя еще нет детей? Уважение к личным границам и правам человека — самый важный фактор, почему тут хочется жить», — признается героиня.



Кроме того, Алину привлекает в Европе бережное отношение к природе и перспектива избежать вероятности остаться низшим классом в Казахстане.



«В Амстердаме я пью из-под крана, представляете? Вокруг чистые леса и города, которые не доминируют над природой, а органично встроены в нее. Много культурных ценностей, которые охраняются правительством и достаточно высокий уровень туризма. Поэтому тут происходит уникальный микс смешения культур.



Еще одна причина, почему я тут осталась — возможность быть средним классом. Он здесь есть, и это бросается в глаза. Тебе не нужно зарабатывать миллионы, чтобы жить достойно. Наконец, последнее — пенсия. В Европе люди 60-65 лет спокойно путешествуют, отдыхают, что недоступно многим казахстанских пенсионерам. С моей нынешней зарплатой есть твердая уверенность в будущем. Многие ли казахстанцы могут этим похвастаться?» — с грустью констатирует девушка.



