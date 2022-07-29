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Планета Земля установила рекорд скорости вращения - ученые

Просмотров:479 Опубликовано: Вчера, 20:13
Планета Земля установила рекорд скорости вращения - ученые
Фото из открытых источников
Ученые установили, что скорость вращения Земли вокруг своей оси резко увеличилась и наша планета установила рекорд скорости вращения за всю историю наблюдений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TimeAndDate.

На протяжении многих лет считалось, что Земля совершает полный оборот вокруг своей оси ровно за 24 часа. С 1973 года ученые начали измерять скорость вращения планеты с помощью атомных часов, чтобы установить время, необходимое Земле для полного оборота вокруг своей оси.

Несколько лет назад ученые выяснили, что планета в действительности замедляет скорость своего вращения. Из-за этого специалистам приходилось добавлять к суткам доли секунд, чтобы отсчет времени оставался максимально точным.

Примечательно, что в последние два года данные атомных часов начали показывать, что Земля вдруг стала ускорять свое движение вокруг оси. Так, 29 июня 2022 года на Земле был зафиксирован рекорд ее вращения - в этот день планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее обычного.

На данный момент ученые точно не знают, почему изменяется скорость вращения. По их словам, изменение скорости может иметь негативные последствия для навигационных систем, а также компьютеров, смартфонов и систем связи на всей планете.

Ранее ученые из Высшей технической школы Цюриха выяснили, что ядро Земли остывает в полтора раза быстрее, чем считалось ранее.


Источник: Tengrinews.kz
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