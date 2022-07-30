3107 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (29 июля) зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 1 347 467 случая, из них:



в городе Нур-Султан – 932,



в городе Алматы – 568,



в городе Шымкент – 78,



в Акмолинской области – 123,



в Актюбинской области – 46,



в Алматинской области – 132,



в Жетысуской области - 162,



в Атырауской области – 58,



в ВКО – 24,



в Абайской области - 65,



в Жамбылской области – 101,



в ЗКО – 110,



в Карагандинской области – 357,



в Улытауской области - 29,



в Костанайской области – 63,



в Кызылординской области – 77,



в Мангистауской области – 41,



в Павлодарской области – 71,



в СКО – 43,



в Туркестанской области – 27.