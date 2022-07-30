150 тысяч за "однушку": что происходит с арендой жилья в Казахстане, рассказали эксперты

Эксперты рынка недвижимости рассказали, в какую сторону движутся цены на аренду квартир в крупных городах страны и что стало причиной для этого, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Директор консалтинговой компании и эксперт по недвижимости Аасим Огай отметил, что, несмотря на традиционно "мертвый" летний сезон, цены на аренду квартир в крупных городах страны продолжают повышаться. В текущем году причиной для этого стал возросший после пандемии поток туристов и жителей России и Украины, решивших временно переехать в города Казахстана.



"В разных городах страны причины для повышения разные. К примеру, в Шымкенте это нехватка жилья для аренды в целом, только сейчас там вводятся новые квадратные метры, которые могут компенсировать эту нехватку. В случае с Алматы и столицей основные причины - это увеличившийся поток туристов, особенно из России, а также другие факторы, такие как рост стоимости продуктов, курсовая разница, инфляция", - рассказал эксперт.



По словам Аасима Огая, в Алматы средняя цена однокомнатной квартиры в спальном районе, на улицах Райымбека и Саина составляет от 150 тысяч тенге в месяц. В центральных районах, популярных у туристов и приезжих из-за рубежа, по словам эксперта, цены в среднем на 40-50 процентов дороже, а в некоторых случаях в зависимости от состояния квартиры - и на 100 процентов, то есть до 200-300 тысяч за однокомнатное жилье.



"Причинами для таких цен стал высокий и даже очень высокий спрос. Во многих группах, где сидят риелторы, обсуждают дефицит хороших предложений. Еще год назад летом однокомнатные квартиры в Алматы можно было снять за 75 тысяч тенге. То есть мы наблюдаем прирост на 100 процентов. Это очень серьезный прирост", - добавил Аасим Огай.



Эксперт по недвижимости считает, что в августе и сентябре цена может вырасти еще на 30-40 процентов. Это может быть связано с возвращение в город студентов. Аасим не видит причин для снижения цен.



Аналитик рынка недвижимости Казахстана Анна Шацкая рассказала, что с начала года ставки аренды в Алматы и Нур-Султане выросли примерно на 5-6 процентов. В июне, по данным официальной статистики, впервые за этот год было зафиксировано снижение ставок жилья в столице на 3,4 процента.



"Рост ставок аренды обусловлен высокой потребностью в жилье и отсутствием доступных ипотечных программ для его приобретения. В мае и июне объем сделок купли-продажи на рынке жилья резко сократился из-за окончания программы ЕНПФ по прежним порогам достаточности, что привело к росту свободных квартир для сдачи в аренду и, соответственно, некоторому снижению ставок аренды и цен", - отметила Анна.



Независимый эксперт отметила, что средняя ставка аренды в Нур-Султане сейчас составляет 3986 тенге за квадратный метр, в Алматы – 3852 тенге за квадрат. Если рассчитывать цены на однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров, это составит 139 и 134 тысячи тенге за месяц соответственно. При этом, по словам Анны Шацкой, ставки могут разниться на 50-70 процентов в зависимости от района и класса жилья.



Эксперт отметила, что спрос на жилье в апреле-мае упал на 70 процентов. В июне-июле мы наблюдаем медленное восстановление деловой активности. В июне прирост сделок составил 11 процентов.



"За последний год в среднем ставки аренды выросли на 15-20 процентов. Это связано с общим удорожанием жилья, вызванным массовыми вливаниями пенсионных накоплений на рынок и удорожанием импортных строительных материалов. В то же время такой фактор, как ослабление тенге, приводит к снижению реальных доходов и покупательной способности и сдерживанию роста арендных ставок. А в дорогих сегментах - даже к их снижению", - добавила Шацкая.



Аналитик отмечает, что в августе на рынке арендного жилья ожидается традиционное сезонное оживление, связанное с приближением учебного года и делового сезона. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании запуска новой льготной ипотечной программы. Ее появление к осени также поможет несколько оживить рынок.